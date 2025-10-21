Santander adjudica los 46.000 vales de comercio en una campaña con 12.286 inscritos

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha adjudicado este martes, a través de un sorteo ante notario, los 46.000 bonos de la quinta edición de la campaña de comercio Vale+, a la que se han inscrito 12.286 personas que aspiraban a ser agraciados con diez vales de 10 euros cada uno, que podrán canjear desde este miércoles, a las 12.00 horas, y durante diez días.

En concreto, el 'Santander Vale+ Comercio' de 2025 ha recaído en los números comprendidos entre el 7959 y el 12286; y del 1 al 272, que recibirán por SMS y correo electrónico un aviso anunciándoles que están a su disposición los 10 vales, que podrán utilizar en los comercios adheridos a la campaña, según ha informado el Consistorio.

El sorteo se ha realizado ante notario en las instalaciones de la Cámara de Comercio, y, de forma previa, el Ayuntamiento ha cotejado que las personas preinscritas en el sorteo están empadronadas en la ciudad y cumplen los requisitos de participación.

Esta quinta edición de la campaña recibe una partida municipal de medio millón de euros y un total de 46.000 vales y con la que se espera generar un impacto económico de 1,5 millones.

La regla de canje para cada vale será de 10 euros por cada 25 euros de precio de venta, de forma que el ciudadano que canjee el vale solo tendrá que pagar 15 euros más su vale, lo que supondrá un descuento de hasta un 40% en su compra.

El concejal de Innovación, Comercio, Mercados y Relaciones Institucionales, Álvaro Lavín, ha calificado esta edición como un "éxito" y ha explicado que es "una ayuda directa a los comerciantes y una forma de dinamizar la economía, favorecer el consumo en la ciudad y acercar a los santanderinos a los establecimientos de su ciudad".