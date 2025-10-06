Santander adjudica la limpieza de solares insalubres

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Santander.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

Por un presupuesto anual de 50.000 euros

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este lunes la adjudicación a la empresa Área Verde Agroforestal del servicio de intervenciones que incluye los trabajos de limpieza y saneamiento de terrenos, viviendas o locales privados que presenten condiciones insalubres y cuyos propietarios incumplan las órdenes de ejecución emitidas por el Consistorio.

El contrato -realizado mediante ejecución subsidiaria- cuenta con un presupuesto anual de 50.000 euros, un plazo de duración de dos años con la posibilidad de prórroga por periodos anuales hasta un máximo de dos años más.

Así lo ha informado en nota de prensa la concejala de Salud, Zulema Gancedo, quien ha destacado el "esfuerzo" del Ayuntamiento por garantizar las condiciones de salubridad y seguridad en la ciudad, y ha asegurado que se trata de un servicio "fundamental" para mantener el bienestar de los vecinos y "la buena imagen urbana", especialmente ante situaciones en las que los propietarios no cumplen con sus obligaciones legales.

Gancedo ha recordado que la Ley 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, establece el deber de conservación de los propietarios sobre toda clase de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones, obligándoles a mantenerlos en condiciones adecuadas de salubridad, seguridad y ornato público, así como libres de especies invasoras.

"Desde el Servicio de Salud se tramitan los expedientes ante el incumplimiento de estos deberes, y en los casos en que las órdenes de ejecución no se cumplen, la Administración puede proceder a la ejecución subsidiaria de los trabajos, conforme al artículo 254.5 de la citada ley", ha detallado la edil.

Asimismo, ha explicado que este "es un proceso largo y complejo", ya que en ocasiones es necesario solicitar autorizaciones judiciales para acceder a propiedades privadas, lo que exige contar con una empresa capaz de actuar con agilidad y medios suficientes en cuanto se obtiene el permiso.

La responsable de Salud ha hecho un llamamiento a la concienciación y responsabilidad de los propietarios, para que mantengan sus propiedades en buen estado y eviten así molestias a los vecinos, riesgos para la salud pública o la intervención del Ayuntamiento.

En los dos últimos años, el Ayuntamiento -también mediante una empresa especializada- ha ejecutado la limpieza de 28 fincas y cinco viviendas, actuaciones realizadas de forma subsidiaria.

Por último, Gancedo ha incidido en que el Ayuntamiento continúa trabajando en la ordenanza del Registro Municipal de Solares, una herramienta que permitirá regular el abandono de parcelas o edificios en mal estado y favorecer la regeneración urbana mediante la reutilización de estos espacios para nuevos usos como parques, equipamientos o aparcamientos.

"Nuestro objetivo es mantener una ciudad limpia, segura y saludable, y al mismo tiempo impulsar la recuperación de solares y edificaciones abandonadas, en beneficio de todos los santanderinos", ha concluido.