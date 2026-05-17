Santander admite 1.087 aspirantes para cubrir 32 plazas de administrativo

Archivo - El concejal de Recursos Humanos, Calidad y Patrimonio del Ayuntamiento de Santander, Daniel Portilla - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha admitido a 1.087 aspirantes para cubrir 32 plazas de administrativo, de los que 1.016 concurren por el turno libre y 71 por el turno reservado a personas con discapacidad.

La convocatoria corresponde a 27 plazas de administrativo pertenecientes a la escala de Administración General, por el sistema de oposición en turno libre, así como a 5 plazas reservadas a personas con discapacidad, de acuerdo con las bases publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria.

El Consistorio celebrará el sábado 13 de junio, a las 10.00 horas, el primer ejercicio del proceso selectivo, que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria.

Según ha informado en una nota de prensa el concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, la distribución de aspirantes por facultades y aulas se publicará en los días previos a la celebración del examen tanto en el tablón de edictos municipal como en el Portal Ayuntamiento Santander.

Portilla ha destacado la elevada participación en esta convocatoria y la importancia de fortalecer la estructura municipal para prestar unos servicios públicos eficaces y de calidad. Asimismo, ha subrayado que este proceso selectivo forma parte de la estrategia del equipo de gobierno para reforzar los recursos humanos municipales y avanzar en la modernización de la administración local.

El concejal ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con el desarrollo de la oferta de empleo público municipal y con la consolidación de una plantilla "dimensionada y adaptada a las necesidades actuales de la ciudad".