Santander aprueba la convocatoria anual de becas para la promoción del talento académico dotadas de 15.000 euros

SANTANDER 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado una nueva convocatoria de becas de excelencia educativa destinadas a promover el talento académico entre los estudiantes del municipio.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa la concejala de Educación, Noemí Méndez, quien ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a este programa de ayudas, dotado con un presupuesto de 15.000 euros.

Las becas tienen una dotación de 500 euros y se dirigen a alumnos de segundo de Bachillerato que acrediten un expediente académico sobresaliente.

De esta forma, podrán optar a ellas los estudiantes que se encuentren empadronados en el municipio con una antigüedad mínima de dos años previos a la solicitud.

También deberán estar matriculados en segundo de Bachillerato en cualquier centro de enseñanza reglada y acreditar una nota media igual o superior a 8,5 sobre 10.

Las solicitudes deberán presentarse mediante el modelo oficial disponible en la página web del Ayuntamiento Portal Ayuntamiento Santander y el plazo será de quince días hábiles a partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Méndez ha señalado que esta convocatoria supone "un respaldo claro" al esfuerzo que muchos jóvenes santanderinos demuestran "día tras día".

"Santander refuerza su compromiso con quienes entienden la educación como una herramienta de progreso personal y colectivo. Estas becas pretenden acompañar a quienes destacan por su constancia y por un rendimiento que refleja una vocación sólida por el aprendizaje", ha remarcado.

Según la edil, apoyar a estos estudiantes significa también "invertir en un futuro en el que el talento local tendrá un papel decisivo en el desarrollo de Santander".

Por último, ha asegurado que desde el Consistorio se seguirá impulsando iniciativas que refuerzan "el valor del esfuerzo y la excelencia educativa" y premiando el "compromiso" de los jóvenes que afrontan sus estudios "con dedicación y con la aspiración de conseguir un futuro de oportunidades", ha concluido.