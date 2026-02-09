Santander aprueba la convocatoria para ayudar con 200 euros a familias que tengan o adopten un hijo este año

Archivo - Una mujer con un carrito de bebé - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local de Santander ha aprobado la convocatoria para ayudar con 200 euros a familias que tengan o adopten un hijo este año.

Así lo ha anunciado la concejala de Familia, Zulema Gancedo, quien ha explicado que la dotación es de 120.000 euros pero podrá ser ampliada si así se requiere.

Tal y como ha detallado, se trata de una medida de apoyo a la natalidad para sufragar los gastos que acompañan al nacimiento de un bebé.

Los beneficiarios de la prestación son los padres, que podrán recibir estos 200 euros de forma conjunta o individual, esto es, 100 euros para cada uno. En caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial, recibirá la ayuda el progenitor que tenga la custodia del menor, y, en caso de custodia compartida, la mitad cada uno.

Podrán recibir esta subvención todos los empadronados en Santander con al menos un año de antelación al nacimiento o adopción del menor de 18 años.

El plazo para la presentación de solicitudes se abrirá el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y permanecerá hasta el 31 de diciembre de 2026. Excepcionalmente, en el caso de niños nacidos o adoptados entre el 1 y el 31 de diciembre, se prorrogará el plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de enero del año siguiente.