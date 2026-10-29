Santander aprueba inicialmente el presupuesto de 2027 con el voto contrario de toda la oposición

Pleno de Santander. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado inicialmente este jueves el presupuesto municipal para 2027, que asciende a 284,7 millones de euros, con los votos favorables del equipo de Gobierno (PP) y el rechazo de todos los grupos de la oposición (PSOE, PRC, Vox e IU), que han cuestionado la ejecución de las inversiones, las prioridades de gasto y la gestión municipal.

La sesión ha comenzado con un recuerdo a las víctimas del trágico accidente ferroviario de Toledo, a las que la alcaldesa, Gema Igual, ha trasladado el afecto y solidaridad de toda la Corporación.

Las cuentas contemplan un incremento aproximado del 7 por ciento respecto al ejercicio anterior, y prevén 38,7 millones para inversiones (+8%), y un aumento de 18,4 millones en los recursos destinados al funcionamiento de los servicios públicos.

El concejal de Economía, Javier García, ha defendido que las cuentas responden a las necesidades de las áreas municipales y mantienen la sostenibilidad financiera.

Así, ha reivindicado su política fiscal y ha subrayado que los cambios en determinadas partidas obedecen a obligaciones legales, actualizaciones contractuales y al incremento de la actividad económica, y no a "subidas discrecionales de los tipos impositivos municipales".

Mientras, Igual ha apuntado que estos presupuestos son "realistas, racionales y prudentes", y que están elaborados en un contexto de "incertidumbre económica y presupuestaria nacional" que, a su juicio, obliga a las administraciones locales a realizar sus previsiones.

"Este incremento presupuestario permitirá atender las necesidades de los servicios municipales y las inversiones previstas", ha destacado.

En este sentido, ha asegurado que estos son los "números" que van a llevar a la ciudad "al avance que merecen los ciudadanos", y al que está "acorde a los tiempos, a la subida de la vida y a la competitividad que Santander necesita".

LA OPOSICIÓN CRITICA LOS PRESUPUESTOS.

Por su parte, los grupos de la oposición han centrado sus críticas en la diferencia entre las inversiones presupuestadas y las que finalmente se ejecutan, así como en la existencia de proyectos que se mantienen sin avances, han denunciado.

El PSOE ha confirmado su voto contrario, aunque su portavoz, Daniel Fernández, ha optado por centrar la intervención en trasladar su solidaridad a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Toledo y reclamar respeto y serenidad en el debate público, al coincidir el pleno con los primeros días de luto oficial.

El portavoz del PRC, Felipe Piña, ha mostrado su rechazo al presupuesto mediante una enmienda a la totalidad y ha censurado "falta de transparencia" en el desglose de algunas partidas, "escasa participación ciudadana" y una ejecución "insuficiente" de las inversiones.

Asimismo, ha cuestionado el gasto en comunicación y promoción institucional y ha reclamado más atención a los barrios, el comercio y los proyectos pendientes.

La líder de Vox en Santander, Laura Velasco, que también ha sido reticente a los presupuestos presentados por el PP, ha defendido una alternativa económica mediante una enmienda a la totalidad y 31 parciales, que han sido rechazadas.

La formación ha propuesto vincular la financiación de determinadas inversiones a la existencia de proyectos preparados para su ejecución, concretar actuaciones en los barrios, ampliar algunas ayudas sociales y reducir el tipo de la plusvalía municipal.

También, el concejal de IU, Keruin Martínez, ha lamentado la falta de ejecución de las inversiones y las dificultades administrativas y de personal para desarrollar los proyectos municipales, y ha reclamado reforzar los servicios públicos, mejorar la supervisión de los contratos externalizados y ampliar las políticas de vivienda pública de alquiler y rehabilitación.

IGUAL LAMENTA LA "NULA" IMPLICACIÓN DEL RESTO DE GRUPOS.

Por último, la alcaldesa ha criticado la falta de implicación de los diferentes grupos municipales en los presupuestos de 2027. "Vuelvo a lamentar que haya sido mínima o nula".

Así, ha insistido en que con este documento la ciudad estará "preparada para afrontar esta nueva época que viene con total competitividad".

"Son unos presupuestos solventes y acordes a la vida que todos los santanderinos tienen, se merecen y se ilusionen con vivir", ha concluido.

APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE HUERTOS URBANOS SOSTENIBLES.

En la parte final del pleno, la Corporación ha aprobado por unanimidad la Ordenanza Reguladora de Huertos Urbanos Sostenibles, cuyo objetivo era regularizar y dar seguridad jurídica y normativa a todos los huertos de la ciudad, al tiempo que seguir ampliando esta red para que pueda llegar a más vecinos.

La concejala del área, Lorena Gutiérrez, ha agradecido al PSOE, Vox e IU su participación en la elaboración de este documento, y ha criticado que el PRC no haya contribuido y "no haya querido" hacer aportaciones a la ordenanza.

"Cuando todos queremos aportar, estudiamos y trabajamos en un documento, como se ha hecho en este caso por parte de tres grupos de la oposición, podemos llegar a un consenso que es importante para los vecinos de Santander", ha sentenciado.