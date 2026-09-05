Santander Capital Natural realizará una recolección de semillas silvestres y un taller de plantas de aire

Participantes del proyecto Santander Capital Natural en una jornada de recogida de semillas en Cueto. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santander Capital Natural, de la mano de SEO/BirdLife, ha programado para este mes de septiembre una jornada de recolección de semillas silvestres y un taller de plantas de aire.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha explicado que estas actividades tienen el objetivo de fomentar la implicación de la ciudadanía en la conservación de la biodiversidad y seguir avanzando en la naturalización del municipio.

La recolección de semillas silvestres será el viernes, 18 de septiembre, de 10.00 a 13.00 horas, con salida desde el aparcamiento del Campo de Fútbol Municipal de Cueto.

La jornada de voluntariado consistirá en un paseo por la campiña para identificar plantas y buscar, recoger y seleccionar semillas silvestres que podrán utilizarse posteriormente en la jardinería urbana de Santander.

El fin de la actividad es favorecer el uso de flora silvestre en los espacios verdes, ya que estas especies ofrecen alimento, refugio y lugares de reproducción a insectos, mariposas, aves, reptiles, anfibios y mamíferos, contribuyendo así a incrementar la biodiversidad.

La jornada tendrá carácter inclusivo y se desarrollará en colaboración con entidades de apoyo a las personas con discapacidad de Santander, por lo que las plazas serán limitadas.

Mientras, el taller de plantas al aire será el sábado, 26 de septiembre, de 10.00 a 13.00 horas, en el Centro Ambiental Los Viveros, dentro de la programación de la Red de Jardines y Terrazas Biodiversas.

El taller 'Plantas de aire para tu terraza' permitirá conocer las plantas epífitas y elaborar una estructura colgante con ejemplares de la familia de las bromelias que cada participante podrá llevarse posteriormente a casa.

Durante la sesión se abordarán las características y cuidados de estas plantas, entre las que se encuentran los claveles de aire del género Tillandsia, que utilizan otras plantas como soporte para crecer sin parasitarlas.

La actividad está especialmente dirigida a los miembros de la Red de Jardines y Terrazas Biodiversas, que tendrán prioridad en la inscripción, y no está planteada para público infantil. Cada participante deberá llevar unos alicates.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha destacado que estas propuestas combinan participación, sensibilización y aprendizaje práctico y permiten conocer de forma cercana cómo pequeñas actuaciones pueden favorecer la flora y la fauna urbanas.

"Queremos que los santanderinos conozcan mejor la biodiversidad que tienen a su alrededor y puedan participar activamente en su conservación", ha concluido la edil.