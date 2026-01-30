Santander celebra el Día Mundial de los Humedales con un paseo guiado por Las Pozonas de San Román

El Parque de Las Llamas, uno de los humedales de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Santander se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial de los Humedales, que se celebra el 2 de febrero, con actividades de sensibilización sobre la importancia de conservar, restaurar y poner en valor los humedades con los que cuenta la ciudad.

Así, el próximo sábado 7 de febrero, en horario de mañana, tendrá lugar un paseo guiado por SEO/BirdLife para dar a conocer los trabajos de restauración y mejora de la biodiversidad realizados en Las Pozonas de San Román durante el último año. Esta salida se enmarca en el programa Santander Capital Natural.

La actividad, de carácter gratuito y con inscripción previa --ya completa--, permitirá conocer de primera mano actuaciones como la eliminación del plumero, la mejora del sendero y la señalización, así como el refuerzo del bosque de ribera mediante la plantación de arbolado autóctono.

También en el marco de Santander Capital Natural, SEO/BirdLife ha elaborado el Atlas de las Aves Nidificantes, que ha identificado diez especies reproductoras ligadas a los humedales del municipio, dentro de un total de 75 especies nidificantes en Santander. Entre ellas, se encuentran el tarro blanco, el ánade friso, el ánade azulón, el porrón europeo, el rascón europeo, la gallineta común, la focha común, el zampullín común y la lavandera cascadeña.

Más allá de las aves nidificantes, los humedales santanderinos constituyen un importante refugio para numerosas especies a lo largo del año, especialmente durante los pasos migratorios y la invernada. De esta forma, se puede observar una gran diversidad de anátidas como los porrones moñudo y europeo, los ánades rabudo y azulón o las cercetas común y carretona; así como especies asociadas al carrizal y al borde del humedal, como el rascón europeo, la gallineta común, la agachadiza común o el avetoro común.

También destacan paseriformes como el carricero común o los mosquiteros común y musical, además de aves emblemáticas como el martín pescador.

Estas y otras especies forman parte además de la Guía de Aves de Santander, editada por Santander Capital Natural, que invita a descubrir la avifauna del municipio mediante diversos itinerarios autoguiados por parques y zonas verdes.

ESPACIOS NATURALES

En nota de prensa, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha puesto en valor que la cuidad cuenta con humedales de gran relevancia, como el Parque de Las Llamas, el estanque de La Remonta o Las Pozonas de San Román. Los mismos actúan como refugio para numerosas aves acuáticas en la invernada, además de "contribuir a la reducción del riesgo de inundaciones en episodios de lluvias intensas", ha destacado.

Asimismo, ha subrayado que estos espacios cuentan con infraestructuras de uso público que permiten a la ciudadanía pasear, practicar deporte y disfrutar de actividades de ocio saludable en contacto con la naturaleza.

La edil ha incidido en que, según estudios científicos, el 64 por ciento de los humedales del planeta han desaparecido desde 1900, cifra que asciende al 87% si se toma como referencia el año 1700. En el caso de España, el 80% de los hábitats de agua dulce se encuentran en un estado de conservación desfavorable.

En este contexto, ha puesto en valor las actuaciones desarrolladas en el marco del proyecto Santander Capital Natural, que en los últimos años ha impulsado medidas de restauración en diversos humedales del municipio. Entre ellas, destacan los trabajos realizados para frenar la expansión del plumero invasor en los entornos de La Remonta, Las Pozonas de San Román y el Parque de Las Llamas.

Además, Rojo ha indicado que el Ayuntamiento tiene en marcha nuevas actuaciones para mejorar el uso público y la funcionalidad ecológica del Parque de Las Llamas, entre las que se incluye la sustitución de la compuerta de desagüe del humedal para una mejor regulación de la lámina de agua y para optimizar la dinámica hidrológica del espacio.

Al respecto, Felipe González, delegado de SEO/BirdLife y responsable de los trabajos de restauración, ha explicado que, gracias al empleo de maquinaria especializada y a la revegetación con especies autóctonas, se ha logrado reducir "notablemente" la superficie ocupada por el plumero, lo que favorece a la recuperación del hábitat natural.