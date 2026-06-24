Santander celebra el domingo 5 de julio la Milla y Triatlón María de Villota

Presentación Milla y Triatlón María de Villota - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Santander celebrará el domingo 5 de julio la XIII Milla y el IV Triatlón María de Villota, ambas de carácter solidario puesto que la recaudación para el programa 'Primera Estrella', para financiar tratamientos para niños con enfermedades neuromusculares y mitocondriales degenerativas.

También se colaborará con la Cocina Económica, ya que cada participante aportará un litro de leche que se entregará a esta entidad.

Las inscripciones para participar en las diferentes pruebas pueden realizarse ya a través de la web de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou www.fundacionanacarolinadiezmahou.com.

Este año, la celebración coincide con el 120 aniversario de la Real Sociedad de Tenis de La Magdalena, y el reconocimiento, la Estrella de María, se entregará este 2026 a Antonio Gómez, quien ha mantenido una "vinculación constante" con la organización de estas pruebas y que ha contribuido "de manera decisiva" a su crecimiento y consolidación.

Los dos eventos deportivos se han presentado este miércoles en un acto en Cantabria Labs, en el que ha participado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha estado acompañada de Emilio de Villota; Alfonso Jiménez, de la Fundación Cantabria Labs; Javier Pérez Mínguez, de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou; y de la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, entre otros organizadores, patrocinadores y mecenas.

La regidora ha destacado el compromiso de Santander con el deporte, la salud, la solidaridad y la promoción de valores positivos, de ahí su respaldo a estas iniciativas.

"El nombre de María de Villota está ligado de forma inseparable al deporte, pero también a la capacidad de sobreponerse a las dificultades, de transformar la experiencia personal en energía para los demás, y de convertir el sufrimiento en solidaridad", ha dicho.

MILLA Y TRIATLÓN.

La milla se celebrará como es habitual el primer domingo de julio, que este año es el día 5. De forma previa, se disputarán las pruebas infantiles, con salida a las 10.15 horas, mientras que a las 10.30 horas empezará la carrera popular, sobre la distancia aproximada de una milla, en la Península de la Magdalena, y los participantes decidirán su ritmo de carrera, marcha o paseo.

La inscripción de la prueba -7 euros adultos y 5 infantil- se destinará al programa Primera Estrella creado por la propia María en favor de niños con enfermedades neuromusculares mitocondriales degenerativas. Además, todos los participantes deberán aportar un litro de leche para la Cocina Económica de Santander.

Tanto en su formato presencial como virtual, las inscripciones se efectúan en la web de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou gestora del programa Primera Estrella.

Por su parte, el triatlon se celebra también el domingo 5 de julio de 08.45 a 09.45 horas. Las distancias serán 1/4 milla a nado (desde la playa de Bikinis hasta el embarcadero real- sentido inverso al realizado en el I Triatlón María de Villota 2023), 2,5 millas en bicicleta (2 vueltas y media alrededor de La Magdalena) y 1,6 kilómetros de carrera a pie (circuito alrededor de la Magdalena, mismo circuito que la posterior XI Milla María de Villota).

LEGADO MARÍA DE VILLOTA.

El 'Legado María de Villota' es una iniciativa que nace para difundir los valores de la piloto y continuar su labor solidaria junto a las personas enfermas y los colectivos más necesitados.

Después de una trayectoria de 17 años en las modalidades de karting, turismos, rallyes, GT's y monoplazas, María de Villota alcanzó su meta en 2012: la Foìrmula 1.

El 3 de julio de ese año sufrió un grave accidente durante los entrenamientos con su equipo que le ocasionó severas lesiones y "su sueño, al que había entregado prácticamente su vida, desapareció".

Desde entonces, mostró una capacidad para reinventarse y la solidaridad fue su "razón de vivir", de modo que la Fundación Ana Carolina Díez Mahou pasó a ser "el centro de su vida", ayudando a niños afectados por enfermedades neuromusculares genéticas.