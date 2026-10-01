Santander celebra las IV jornadas sobre la trata y la explotación sexual del 5 al 7 de octubre

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Caballerizas del Palacio de la Magdalena acogerán entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre las IV jornadas sobre la trata y la explotación sexual a través de las que se pretende crear un marco de reflexión sobre este "flagrante atentado" contra los derechos humanos básicos de estas mujeres.

Así lo ha anunciado la concejala de Igualdad de Santander, Zulema Gancedo, quien ha presentado las jornadas y ha recordado que esta actividad se enmarca dentro de las políticas municipales de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en el desarrollo del IV Plan Estratégico de Igualdad, que realiza numerosas acciones e iniciativas encaminadas a la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Las jornadas se dirigen a profesionales y estudiantes, y pretenden crear un marco de reflexión sobre la trata y la explotación sexual, que ha llegado a denominarse como la esclavitud del siglo XXI.

Durante la presentación, la edil ha destacado la importancia de la actividad y la calidad de los ponentes y ha invitado a los interesados a inscribirse a través de la web www.igualdadsantander.com o del teléfono 942 200 833

Entre los ponentes figuran la filósofa y feminista, Ana de Miguel Álvarez, y los doctores Alejandro Villena, psicólogo y sexólogo clínico, fundador y director del Proyecto de Salud Mental Piénsatelo Psicología, y Lluis Ballester, sociólogo, además de entidades como la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Asociación para la Prevención Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Nueva Vida y Médicos del Mundo.

Tal y como ha detallado, en la actualidad, el tráfico y la trata de mujeres y niñas es uno de los negocios ilegales más potentes a nivel mundial, representa la tercera fuente de ganancias para el crimen organizado después de las drogas y las armas, y genera miles de millones de dólares cada año, además supone un importante flujo de mujeres y niñas de los denominados países pobres a los denominados países ricos. El tráfico de personas con fines de explotación sexual se ha convertido en un gran negocio.

La demanda de servicios sexuales se identifica como una de sus principales causas y rechazo de la sociedad ante el consumo de personas es fundamental para su erradicación, ha subrayado la edil.

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) ha publicado el Balance estadístico 2021-2025 sobre trata y explotación de seres humanos en España, según el cual la Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2025 a un total de 1.869 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, entre ellas 28 menores (un 4% más que en 2024).

Este balance es el resultado de 413 operaciones, que desembocaron en la detención de 1.056 personas y la desarticulación de 112 organizaciones y grupos criminales. También se llevaron a cabo 6.775 inspecciones administrativas en entornos vinculados a la prostitución y a centros de trabajo.

La trata y la explotación sexual vulneran gravemente los derechos de estas mujeres, y niñas y conlleva enormes secuelas, físicas, psicológicas y sociales.

La aceptación social de la prostitución fomenta la violencia contra todas las mujeres, porque legitima implícitamente un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, socializando a niños y niñas en valores claramente diferenciados, donde los niños, como hombres, van a poder pagar por usar el cuerpo, la atención y el tiempo de las mujeres. Y a las niñas, en que ellas, como mujeres, pueden estar al servicio de los hombres, ha indicado la concejala.