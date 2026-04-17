Santander celebra la próxima semana el Día Internacional de la Danza con varias actividades - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capital cántabra celebrará la próxima semana -viernes 24, sábado 25 y domingo 26- el Día Internacional de la Danza con el programa 'Santander, ¡Baila!', una cita especial organizada por la Concejalía de Dinamización Social y la Asociación Cantabria Danza, que vuelven a colaborar para mostrar el baile como valor artístico y social.

Así lo ha anunciado concejal del área, Fran Arias, quien ha explicado que Santander volverá a moverse al ritmo de la danza a través de unas jornadas con la participación de numerosas escuelas y colectivos de baile de la ciudad.

Serán tres jornadas protagonizadas por disciplinas muy diferentes, reflejo de la riqueza de la danza. El viernes 24, el anfiteatro del Centro Botín acogerá desde las 18.00 horas 'Urban Flow Dance', una muestra de bailes urbanos con la participación de las academias Olga Fuentes, Sara Vega, Raquel Puente, Estrymens Laredo, Estrymens Colindres, Dantea, Covadonga Viadero y Contratempo. Ese mismo día se entregarán los premios del Concurso de Dibujos de Danza, cuyos trabajos podrán visitarse en el Palacio de Exposiciones hasta el viernes.

El sábado 25 las actividades continuarán con una clase de 'Barra de Ballet' en la zona de vallas de la Grúa de Piedra, a partir de las 11.00 horas. Este ejercicio de danza clásica contará con grupos de las escuelas Olga Fuentes, Raquel Puente, Estrymens Laredo, Estrymens Colindres, Covadonga Viadero, Contratempo y Belín Cabrillo.

La Plaza Porticada se convertirá en localización fija después, con un espectáculo de 'Estampas Boleras', junto a la Banda Municipal de Música de Santander, a las 12.00 horas. El espectáculo contará con coreografías de las escuelas Olga Fuentes, Raquel Puente, Dantea, Covadonga Viadero y Belín Cabrillo.

A las 16.30 horas comenzará una 'Tarde de Feria', con diferentes coreografías de flamenco, español y rumbas, con participantes de las academias Olga Fuentes, Raquel Puente, Estrymens Laredo y Covadonga Viadero. El folclore cántabro también estará presente en 'Nuestras Raíces', una muestra protagonizada por la agrupación Coros y Danzas de Santander que ofrecerá un espectáculo de bailes tradicionales con canción montañesa, pito y tambor en directo.

Desde las 18.00 horas, se ha programado en la Plaza Porticada la 'Gala de Escuelas', en la que academias de toda la ciudad mostrarán variantes coreográficas con grupos de diferentes edades, algunos de competición. Estarán presentes: Estudio de Danza y Movimiento Begoña Machín, The Lab Dance Studio, Dance&Art, Nexus Studio, Bendita Locura, Urban Legacy, Yayvadanza, Andanzas Studio, Básicodanza-Marta Escalante, Backstage Dance Studio, Gloria Rueda y The Project Dance Studio.

El domingo 26, Latin Dance, desde la red de centros cívicos, animará a bailar en doble de clases abiertas: infantil (12.00 horas) y de adultos (12.30 horas). Y a partir de las 13.15 horas se celebrará una 'Sesión Vermut' con exhibiciones y animación para el público.

La programación se completará el 29 de abril, Día Internacional de la Danza, con una actuación de las academias de la Asociación Cantabria Danza en el centro cívico Juan de Santander (19.00 horas). Actuarán grupos de Olga Fuentes, Raquel Puente, Sara Vega, Elisa Urbina, Covadonga Viadero y Belín Cabrillo. Este espacio acogerá además, hasta el mes de junio, nuevas citas del calendario #SantanderEsDanza, coordinado por la Concejalía de Barrios.

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