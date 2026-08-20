Santander celebrará el Mercado Romano de los Santos Mártires del 28 al 30 de agosto en diferentes enclaves de la ciudad

Archivo - El Mercado Romano de los Santos Mártires de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Santander celebrará su tradicional Mercado Romano por los Santos Mártires, San Emeterio y San Celedonio, del viernes 28 al domingo 30 de agosto, en la calle Burgos, Plaza Juan Carlos I y la Alameda de Oviedo.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha subrayado que, en esta edición, el Mercado Romano, que abrirá de 11.00 a 23.00 horas, dispondrá de más de 100 puestos de diversas temáticas, desde artesanía a alimentación, pasando por juguetes y restauración.

El objetivo principal es que el mercado continúe atrayendo "a miles de visitantes", ya que cuenta con una programación que incluye recreaciones históricas, talleres para todas las edades y espectáculos.

Como en ediciones anteriores, el mercado incluirá una reconstrucción de un campamento romano, exhibiciones de combates de gladiadores, demostraciones de oficios antiguos y un espacio dedicado a los más pequeños, con talleres y actividades manuales, además de pasacalles musicales y cuentacuentos.

Además, los espectáculos nocturnos sobre la Antigua Roma volverán a ser protagonistas, puesto que cada noche, habrá dos, uno a las 21.00 horas y otro a las 22.00 horas.

El concejal de Mercados, Álvaro Lavín, ha destacado que el Mercado Romano es una de las citas "más esperadas del verano" en Santander, tanto por "la riqueza cultural" como por el impulso económico que supone para esta zona.

Por ello, ha invitado a todos los santanderinos y visitantes a que disfruten de esta experiencia única, donde la historia y la diversión se entrelazan "en un entorno inigualable".