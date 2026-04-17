Santander celebrará su primer festival de 'tardeo' el 19 de julio en la campa de La Magdalena - MOURO PRODUCCIONES

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Campa de la Magdalena acogerá el 19 de julio la primera edición del Bahía Sun, el primer festival de tardeo de Santander, que con ocho horas de programación contará con diez DJs nacionales e internacionales, tres escenarios, zonas recreativas y efectos especiales.

El principal nombre del cartel es el dúo Nervo, formado por las hermanas Mim y Liv Nervo. Las DJs y productoras australianas componen una de las formaciones femeninas más reconocidas de la escena electrónica internacional, con presencias habituales en Tomorrowland y Ultra Music Festival, además de haber colaborado con artistas como Afrojack y Steve Aoki y haber escrito para David Guetta y Kelly Rowland ('When Love Takes Over'), Kylie Minogue, Kesha o The Pussycat Dolls.

También pasará por el escenario principal Ovy on The Drums, referente del sonido urbano latino y productor de cabecera de Karol G, con temas como 'Tusa' (Karol G & Nicki Minaj), 'TQG' (Karol G & Shakira) o el álbum 'Mañana Será Bonito', que ha recibido premios y nominaciones a los Latin Grammy, además de colaborar con artistas como Paulo Londra, Becky G, Piso 21, Myke Towers o Blessd, entre otros.

Asimismo, Bahía Sun acogerá una fiesta Bresh, que combina una estética colorida con una programación musical que encadena éxitos de pop, reggaetón y trap.

El cartel se completa con Juan Valiente, Hidalgo 'el madrileño', Rubens Vibes, Mario Gilss, Pablo de Lucas, Hache y Daviz Garzía, ha informado Mouro Producciones.

El lema del festival es 'El primer tardeo en la bahía hecho festival' y propone una experiencia continua por la tarde, el atardecer y la noche. Está concebido como una apuesta por un formato amplio, estructurado y con vocación de continuidad.

La organización prevé congregar a miles de asistentes, con un público mayoritariamente joven-adulto, en una jornada que busca consolidarse como una de las citas culturales del verano en la ciudad.

Las entradas pueden adquirirse desde el domingo 19 de abril en www.bahiasunfestival.com con un precio de salida de 20 euros.

El festival es promovido por Mouro Producciones y Oxo, con la colaboración institucional del Ayuntamiento Santander, el Gobierno de Cantabria y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.