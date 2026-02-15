Santander celebrará el sábado 28 la fiesta del Año Nuevo Chino

La Plaza Porticada acogerá el sábado 28 la fiesta del Año Nuevo chino con actividades - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Porticada de Santander acogerá el próximo sábado 28 de febrero la celebración del Año Nuevo Chino, que contará con la colaboración del Ayuntamiento con el fin de acercar a los vecinos a una comunidad que forman cerca de medio millar de personas en la ciudad.

El evento se desarrollará entre las 11.00 y las 13.00 horas y en él tendrán lugar un concurso de dibujo, talleres de qigong, demostraciones de arte chino y caligrafía. Las actividades finalizarán con la danza de los leones y dragones, la danza folclórica más popular de china.

Así, Santander se suma a esta efeméride para conmemorar las festividades del Año Nuevo Chino del caballo, que comienzan el primer día del primer mes lunar y terminan el día quince, con la celebración de la Fiesta de los Faroles, según ha destacado en nota de prensa el concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría.

Ha detallado que la jornada pretende estar "llena de cultura, tradición y alegría" y ha invitado a los santanderinos a participar en ella como una "oportunidad" para acercarse a "la rica cultura y tradiciones de la comunidad china que forma parte de nuestra ciudad".

"Este evento no solo celebra el inicio de un nuevo ciclo, sino que también promueve la convivencia, el respeto, la diversidad y el enriquecimiento cultural que nos caracteriza como sociedad", ha afirmado el edil.