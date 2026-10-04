Santander concede otras 41 ayudas de 200 euros para el apoyo económico por hijos

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una familia en el Parque de El Retiro, a 26 de agosto de 2023, en Madrid (España) - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha concedido otras 41 nuevas ayudas de 200 euros para apoyo económico por hijos, tras dar luz verde a una nueva partida económica por valor de 8.200 euros.

Por lo tanto, en lo que va de año, cerca de 400 familias han recibido ya apoyo económico por hijos, una convocatoria municipal que cuenta con una partida inicial de 120.000 euros y podrá ser ampliada en el caso de que sea necesario para atender a todas las familias que cumplan los requisitos, ha subrayado el Consistorio en un comunicado.

La concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, ha explicado que los beneficiarios de la prestación son los padres, que pueden recibir estos 200 euros de forma conjunta o individual, esto es, 100 euros para cada uno.

En caso de separación o divorcio, recibirá la ayuda el progenitor que tenga la custodia del menor y, en caso de custodia compartida, la mitad cada uno.

Pueden recibir esta ayuda todas las personas empadronadas en Santander con al menos un año de antelación al nacimiento o adopción del menor.

El plazo máximo para la presentación de solicitudes será hasta el 31 de diciembre y excepcionalmente, en el caso de niños nacidos o adoptados entre el 1 y el 31 de diciembre, se prorrogará el plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de enero.

La edil ha destacado el trabajo del Ayuntamiento de Santander para impulsar "políticas reales" de conciliación y de fomento de la natalidad que permitan ayudar a las familias.

"Se trata de un apoyo simbólico que, sobre todo, pretende que las familias se acerquen al Ayuntamiento y puedan conocer no sólo este programa, sino también el resto de actuaciones que tenemos en marcha para favorecer la conciliación", ha apostillado.

En este sentido, la edil ha señalado la importancia de desarrollar medidas proactivas para afrontar el problema de la pérdida de población, y se ha referido a las becas de guardería, programas como 'El Inviernuco' y 'El Veranuco', o a las ludotecas de la red de centros cívicos.