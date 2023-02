Santander conmemora el primer aniversario de la guerra en Ucrania con un minuto de silencio por la paz.

SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha conmemorado este mediodía el primer aniversario de la guerra en Ucrania con un minuto de silencio en recuerdo de los miles de muertos y heridos, y en solidaridad con todos los damnificados, desplazados, refugiados y población afectada por este conflicto.

Con este gesto, que sucede a los que se han venido celebrando el día 24 de cada mes, Santander muestra además su "repulsa" a la invasión por parte de Rusia y condena la guerra.

La alcaldesa, Gema Igual, ha presidido el acto, en el que han tomado parte numerosos ciudadanos ucranianos residentes en Santander, autoridades, miembros de la corporación, trabajadores municipales y vecinos que han querido sumarse.

"Santander no olvida a Ucrania, no lo hemos hecho durante todos estos meses y no lo vamos a hacer ahora, no vamos a acostumbrarnos a esta guerra y no vamos a normalizarla. El pueblo ucraniano tiene todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo, colaboración y solidaridad, confiamos en una pronta solución que devuelva la paz y la convivencia al país", ha remarcado la regidora.

Igual ha instado a todos los ciudadanos a no olvidar a quienes sufren el "horror y la devastación" de esta guerra, a quienes han abandonado Ucrania en busca de seguridad o para proteger a los suyos, a quienes han permanecido en sus casas o han regresado al demorarse el final de la guerra.

"Os tenemos en el corazón, somos una ciudad solidaria y así lo hemos venido demostrando durante este largo año con el envío de 9 camiones cargados de material humanitario y de emergencias, liderando encuentros de trabajo con agentes sociales implicados en la acogida y atención a la población refugiada; con la puesta en marcha de iniciativas como cursos de español para favorecer la integración y acogida de los refugiados, un servicio de atención jurídica integral o un espacio de atención psicológica", ha relatado.

Igual ha destacado el "cariño" que sienten los vecinos hacia los ucranianos que residen en la capital cántabra y hacia quienes han ido llegando desplazados a lo largo de estos meses.

MANIFESTACIÓN CONTRA LA GUERRA DE UCRANIA

Por su parte, Irena Tkachuk, en representación de la Asociación de Ucranianos en Santander, ha agradecido el apoyo de la ciudad a Ucrania y ha invitado a los ciudadanos a sumarse también a la manifestación de mañana, sábado, convocado por este colectivo.

"Os esperamos a todos, siempre nos hemos sentido muy arropados y ahora os necesitamos para hacer todo lo posible por el fin de la guerra, para que Rusia deje la armas y deje nuestro país", ha añadido.

La marcha partirá de la rotonda de Puertochico a las 11.30 y recorrerá el Paseo Pereda hasta la Plaza del Ayuntamiento, recuerda el Consistorio en un comunicado.

El tráfico quedará cortado, entre las 11.30 y 14.00 horas, desde la glorieta de Puertochico hasta la calle Jesús de Monasterio, obligando a modificar varias líneas del servicio municipal de Transporte Urbano de Santander (TUS), que pueden consultarse en su web (tusantander.es).

Cuando la manifestación supere la glorieta del Paseo de Pereda, se dará paso alternativo al tráfico por la zona marítima, calle Muelle de Calderón - túnel Centro Botín y Pasaje de Peña.