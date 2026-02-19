Santander contará con un nuevo Plan Estratégico de Comercio para el periodo 2027-2031

Archivo - Comercios de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Santander contará con un nuevo Plan Estratégico para el periodo 2027-2031 una vez termine el actualmente en vigor, cuya elaboración fue consensuada con todos los agentes del sector.

Así lo ha asegurado el concejal del área, Álvaro Lavín, tras la celebración del Consejo de Comercio que tuvo lugar este miércoles y en el que se informó del grado de ejecución del plan estratégico actual, que es del 85%.

En la reunión, en la que han estado presentes todos los responsables del sector y de la que ha informado el Ayuntamiento, Lavín ha dado cuenta también del seguimiento del plan, gracias al que se ha reforzado la plataforma El Mercaderío; se ha mejorado la accesibilidad de zonas comerciales; y se ha celebrado la I Gala de Premios Comercio de Santander, planteados como un homenaje al comercio de la ciudad.

Además, ha recordado que en los últimos meses de 2025 se han llevado a cabo propuestas como los talleres de productos Km0 en el Mercado de Puertochico; el aula saludable de la Cocina de la Plaza con cerca de 300 alumnos; o el 'Santander Vale +', que ha generado 9.177 ventas y 352.400 euros inyectados en el comercio local.

En 2026, Lavín ha asegurado que se seguirán lanzando diferentes iniciativas destinadas a reforzar el papel del comercio de proximidad y su relación con los clientes, como la recientemente presentada 'Maridaje comercial', así como ferias, jornadas gastronómicas o el Black Friday, y también se mantendrá la coordinación con el Gobierno de Cantabria, se celebrará la II Gala del Comercio y se pondrá en marcha una nueva edición del Santander Vale +.

Finalmente, ha incidido en que después de la campaña 'Damos la cara', en la que se presentó a los comerciantes, y de la posterior campaña 'Cara a cara', en la que descubrieron historias entre comerciantes y clientes, este martes se ha presentado la campaña 'Maridaje Comercial', una serie de 8 vídeos para recorrer los varios de la ciudad de la mano de comerciantes y hosteleros.