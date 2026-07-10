Santander convoca un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el incendio de Almería

Efectivos de Infoca luchan contra las llamas en Los Gallardos - PLAN INFOCA

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio este viernes, a las 12.00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, en memoria de las personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos (Almería).

La ciudad se suma así al llamamiento realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a los gobiernos locales para recordar a las víctimas mortales, al menos once, como muestra de solidaridad con las víctimas y sus familiares, y en señal de reconocimiento al trabajo desempeñado por los equipos de extinción y emergencias.

Además, hay ocho heridos, cuatro graves, y al menos 19 desaparecidos. El origen del fuego podría estar en el tendido eléctrico.