Santander declara fase de preemergencia del PEMUSAN por aviso rojo por fenómenos costeros

Archivo - AEMET ha activado en Cantabria el aviso rojo por fenómenos costeros adversos - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander activará este domingo, 25 de enero, el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha anunciado el aviso de nivel rojo (riesgo extraordinario) de 12.00 a 23.59 horas del domingo y naranja (riesgo importante) el lunes 26 por fenómenos costeros en el litoral.

Se espera mar combinada del oeste a noroeste de 8 a 10 metros y viento del oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9) mar adentro. Además, habrá aviso amarillo por viento desde hasta las 23.59 horas, con vientos de Oeste y rachas máximas de 90 km/hora

Por lo tanto, el Ayuntamiento activará la fase de preemergencia -PEMU 0- entre las 12.00 y las 00.00 del domingo, ha informado el Consistorio.

De esta forma, estará prohibido el acceso peatonal y en vehículos a la avenida Manuel García Lago, y en la zona de Mesones desde la Glorieta del doctor Fleming hasta la propia avenida García Lago permitiendo únicamente el acceso a residentes y clientes del hotel si la situación lo permite.

Además, no estará permitido el aparcamiento de vehículos en todo el paseo del Chiqui y se cerrará el acceso del aparcamiento del Camello hasta las 00.00 horas.

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha señalado que en función de la evolución de la situación, se valorará ampliar los cortes o prolongarlos en el tiempo.

Castillo ha realizado un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de los ciudadanos: "No todas las zonas en las que azotan los temporales pueden balizarse y las previsiones no siempre se cumplen. En ocasiones la fuerza de los temporales es mayor que la inicialmente prevista, por lo que es necesaria la responsabilidad de los ciudadanos para evitar acercarse a zonas que puedan ser barridas por las olas".