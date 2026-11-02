Santander designa por sorteo a los 1.566 miembros de las 174 mesas electorales para las elecciones - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander, en sesión extraordinaria, ha celebrado este lunes el sorteo público por el que se ha designado a los 1.566 miembros de las 174 mesas electorales que se constituirán el 29 de noviembre con motivo de las elecciones generales.

Se da cumplimiento así al artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, determinando a los presidentes y los dos vocales de cada mesa, y los dos respectivos suplentes de cada uno de ellos, ha informado el Consistorio.

Igualmente, se designan otras nueve personas por mesa que formarán parte de las listas de reserva para el cargo de presidente, de vocal 1º o de vocal 2º, que sustituirán, por orden de designación, cuando no pueda practicarse la notificación o la Junta Electoral de Zona acepte algún impedimento o excusa justificada conforme a los criterios establecidos en la instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central.

A partir de hoy comenzarán a realizarse las correspondientes notificaciones a las personas designadas mediante el sorteo.

Respecto a la anterior cita electoral, celebrada en mayo de 2024 con motivo de las elecciones europeas, sólo hay un cambio en la asignación de locales, de modo que quienes votaban en la Fundación Obra San Martín lo harán en el centro cívico Juan de Santander.