Santander destina 50.000 euros a la convocatoria de subvenciones para proyectos en materia de Igualdad

SANTANDER 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana la convocatoria de subvenciones de Igualdad, a las que el Consistorio destinará este año 50.000 euros con el fin de favorecer la creación de programas que ayuden a las familias y fomenten la igualdad de género en la ciudad.

Así lo ha anunciado en nota de prensa la concejala del área, Zulema Gancedo, quien ha explicado que, una vez que la convocatoria sea publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), los interesados tendrán un plazo de 15 días naturales para presentar instancias.

Según ha detallado, está dirigida a instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro que realicen proyectos encaminados a la consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

"Desde el área de Igualdad queremos dar la oportunidad a las asociaciones y fundaciones de presentar programas de gran impacto local", ha destacado la edil, que ha matizado que desde el Ayuntamiento son "conscientes" de que, en muchos casos, "son estas organizaciones las que mejor conocen las necesidades de su entorno más cercano".

Las entidades que quieran ampliar información, pueden hacerlo a través del teléfono 942 200 833.