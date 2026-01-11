Santander destinará 25.000 euros a ayudas y premios del Carnaval 2026

Archivo - Carnaval 2025. Imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria por la que destinará 25.000 euros a ayudas y premios del Carnaval de Santander 2026, que se celebrará en la ciudad los días 13, 14 y 15 de febrero.

El Ayuntamiento de Santander dedicará un total de 14.550 euros en ayudas a las agrupaciones y 10.450 euros para premios, que se repartirán entre ocho galardones, como el disfraz más original, el más elaborado, la mejor coreografía, la mejor escenografía, la comparsa más divertida, el vehículo más elaborado, el compromiso social y el Gran Premio 'Ciudad de Santander'.

En esta edición habrá tres modalidades para participar, ya que se podrá desfilar y estar presente en las actividades, sin concursar ni solicitar ayudas; participar en el concurso de disfraces, pero sin solicitar ayudas, y participar solicitando una ayuda económica, ha informado el Consistorio.

El concejal de Dinamización Social, Fran Arias, ha resaltado que el objetivo es fomentar la participación ciudadana en los actos programados en una fiesta que los santanderinos "esperan y preparan con ilusión y esmero y que cada año suscita mayor animación en la ciudad".

PREMIOS

Por otro lado, se premiará la originalidad de los disfraces y se otorgarán tres premios, un primero de 600 euros, un segundo de 400 y un tercero de 200 euros. Se valorará la elaboración, la creatividad del diseño, el atuendo, el maquillaje, el atrezo y la coordinación de todos los elementos y personas de la comparsa.

También, habrá premios en metálico al disfraz más elaborado: el ganador se llevará 600 euros, el segundo 400 euros y el tercero 200 euros. Se valorará el trabajo y esfuerzo requerido en la confección, la riqueza de los detalles y acabados, maquillaje, atrezo y coordinación de todos los elementos y personas de la comparsa.

En el concurso de comparsas se premiará la mejor coreografía, la mejor escenografía y a la comparsa más divertida, de forma que en cada una de las categorías habrá también tres premios de 600, 400 y 200 euros al primero, segundo y tercero.

Además, se premiará al vehículo más elaborado y en este caso se darán cinco premios que oscilarán entre los 150 euros del quinto y los 800 euros que obtendrá el ganador.

Más allá, por segundo año -tras su inclusión en 2025- se otorgará el premio al Compromiso Social, cuyo primer clasificado obtendrá 600 euros; el segundo, 400 euros; y el tercero, 200 euros.

Así, se valorará la comparsa o agrupación que demuestre el mayor compromiso social, integrando un mensaje inclusivo hacia personas con discapacidad, promoviendo proyectos en beneficio de la comunidad, impulsando la protección del medio ambiente y fomentando la sostenibilidad. Se apreciará especialmente la creatividad en transmitir valores de respeto, solidaridad y concienciación, contribuyendo a inspirar cambios positivos en la sociedad.

Finalmente, las propias comparsas elegirán entre ellas a la ganadora del Gran Premio Ciudad de Santander Carnaval 2026, que incluirá una dotación de 1.000 euros y con el que se valorará la comparsa en su conjunto: simpatía y alegría que transmite tanto el disfraz como sus integrantes, forma de desfilar (ritmo, coordinación, simpatía, etcétera), calidad y originalidad del disfraz, la escenografía, la coreografía, además de la riqueza de los trajes, su temática, el mensaje y coordinación de todos los elementos.

Con respecto a las ayudas a las agrupaciones carnavalescas, ha informado que se establecen siete niveles, según el número de componentes, fijándose un importe mínimo de 200 euros y un máximo de 750 euros.

La solicitud de inscripción estará disponible en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en la página web del Ayuntamiento de Santander, así como, en el Servicio de Dinamización Social, en la 5ª planta del Edificio Ribalaygua (Tlf: 942200767 - festejos@santander.es).

La solicitud junto con la documentación requerida deberá presentarse en cualquiera de los registros administrativos establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el plazo de presentación al concurso será desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín oficial de Cantabria y hasta las 24 horas del 15 de enero 2026.

Las personas o agrupaciones que deseen ampliar información pueden contactar además con el Servicio de Dinamización Social, en la planta baja del Ayuntamiento de Santander (942200767 - festejos@santander.es).