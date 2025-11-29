Santander destinará 5 millones en 2026 a promover la seguridad y la atención a las emergencias, un 16% más - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, destinará 5 millones de euros en 2026 a promover la seguridad y la atención a las emergencias, lo que supone un incremento de un 16% respecto a los 4,3 millones destinados en 2025.

Así lo ha presentado el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, que dispondrá de un presupuesto dedicado a reforzar los medios técnicos, materiales y humanos que prestan servicio a la ciudadanía a través de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, según ha informado el Ayuntamiento.

Como novedad, el presupuesto incorpora 300.000 euros en dos nuevas partidas para la modernización del sistema municipal de videovigilancia, que incluirá la actualización de cámaras y la instalación de nuevos puntos de control en diversas áreas de la ciudad.

El presupuesto reserva 100.000 euros para la adquisición de vehículos policiales, que se suman a la compra de cuatro turismos realizada este año. De este modo, en 2026 se incorporarán una furgoneta de atestados y dos vehículos de servicio, con el objetivo de continuar con la renovación del parque móvil de la Policía Local.

Asimismo, se destinan 340.000 euros para vestuario de Policía y Bomberos, que permitirá la reposición de material para los agentes en activo y la dotación de los 9 bomberos y 10 bomberos-conductores que el Ayuntamiento prevé incorporar, además de renovar material actualmente en servicio.

Igualmente, las cuentas incluyen una inversión de 200.000 euros para el mantenimiento del Parque de Bomberos, que permitirá actuar en la actualización de cubiertas, impermeabilización de fachadas y otras mejoras.

Además, dispondrá de 670.000 euros para el servicio de socorrismo en playas, que mantendrá las mejoras incorporadas la pasada temporada y reforzará la seguridad en el litoral durante el periodo estival.

Por otro lado, se duplica hasta alcanzar los 238.000 euros la partida de señalización horizontal para mejorar la seguridad vial.

"El Ayuntamiento tiene claro que la seguridad de los santanderinos pasa por disponer de los mejores medios, modernas dotaciones y una gestión ágil que permita responder de forma eficaz ante cualquier incidencia", ha afirmado Castillo.

"Queremos mantener a Santander entre las ciudades más seguras de España. Por eso, continuaremos reforzando los medios humanos, modernizando los equipos e invirtiendo donde hace falta. La seguridad es una prioridad y este presupuesto responde a ese compromiso con hechos e inversiones reales", ha concluido.