Santander, donde más llueve este lunes de todo el país

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santander ha amanecido este lunes, 22 de septiembre, como el punto de España donde más llueve, al registrar 43,6 litros por metro cuadrado, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) actualizados hasta las 8.30 horas y consultados por Europa Press.

Además de la capital, lideran este ranking nacional de precipitación acumulada Santa María del Camí (Islas Baleares), con 26,4 mm; y la estación del aeropuerto de Santander, con 24,6 mm.

Asimismo, Cantabria se sitúa en la sexta posición de la tabla de velocidad máxima de viento, con 43 kilómetros por hora; y ha registrado la segunda y quinta racha más fuerte, con 74 kilómetros por hora en Santander y 66 kilómetros por hora en Castro Urdiales, respectivamente.