Santander duplicará en 2026 su aportación a la plaza de toros con 70.000 euros

El Cid, triunfador de la Feria de Santiago 2025

SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander destinará 70.000 euros a la Sociedad Plaza de Toros en 2026, el doble que en la actualidad, para seguir con el proceso de mejora del coso de Cuatro Caminos.

El Consejo de Administración de la entidad se reunirá este viernes, 26 de septiembre, para la aprobación del presupuesto del próximo año.

Según ha avanzado el Consistorio en una nota, las cuentas de la sociedad reflejarán un incremento de la aportación que realiza la administración local, que pasará de 35.000 a 70.000 euros.

El aumento en la dotación municipal tiene como finalidad contribuir a la financiación de los gastos corrientes de la entidad, que cuenta con una trabajadora en plantilla, y de las inversiones que requieren los trabajos de adecuación del coso santanderino.

De esta manera, durante el próximo año seguirá el proceso de mejora de las instalaciones, y se dará continuidad a las actuaciones para sustituir las maderas de los bancos de tendidos, la adecuación de los baños y el museo.

A lo largo de 2026, también será necesario un mantenimiento continuo de las instalaciones durante todo el año, ya que la Plaza de Toros se ha cedido de manera puntual para el uso de la Escuela Taurina.

El Ayuntamiento ratifica así su "implicación" con la conservación y puesta en valor de la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, un edificio centenario que forma parte de la riqueza patrimonial de la ciudad, y una instalación que, además de acoger la feria taurina de Santiago, también sirve de escenario de conciertos y espectáculos.

En este contexto se enmarcan también las obras que el Ayuntamiento ejecutó el año pasado para renovar el firme y drenaje de la plaza, que contaron con una inversión de 215.119 euros.

TRIUNFADORES DE LA FERIA

Por otro lado, el orden del día del Consejo de Administración de la Sociedad Plaza de Toros de Santander también prevé dar cuenta de los triunfadores de la Feria de Santiago 2025.

El jurado de los premios taurinos del Ayuntamiento, compuesto por miembros del consejo, periodistas y representantes de peñas, decidió nombrar triunfador a El Cid por su labor con la corrida de Victorino Martín, especialmente con el toro 'Vengativo'.

Además, la de Victorino Martín recibió el premio a mejor ganadería, Roca Rey a la mejor estocada, Curro Vázquez el trofeo a toda una trayectoria y Juan Renedo, propietario del Hotel Palacio del Mar, se llevó el galardón como aficionado ejemplar.