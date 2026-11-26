Archivo - Encendido alumbrado navideño en Santander en foto de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha presentado la canción de Navidad "oficial" con el que la ciudad dará la bienvenida a las fiestas navideñas este año. El tema será interpretado en directo por la artista Marina Orta durante el tradicional acto de encendido del alumbrado navideño, que se celebrará el próximo viernes 4 de diciembre en la Plaza del Ayuntamiento. El videoclip ya puede verse en las redes sociales de santanderfestejos.

La pieza musical, en la que se lleva trabajando alrededor de dos años, es una composición original de Álvaro Gutiérrez Olmedo, jefe de servicio de la Concejalía de Dinamización Social, y ha sido grabada en estudios Cubex por Marina Orta a la voz, Javier García Escudero --guitarras, bajo y teclados-- y Miguel Gómez a la batería.

Con una letra "muy vinculada al espíritu y los rincones de la capital cántabra", la canción está dedicada íntegramente a la ciudad y gira en torno a un pegadizo estribillo: 'Esta Navidad en Santander, mi regalo es volverte a ver', ha informado el Ayuntamiento.

El concejal de Dinamización Social, Fran Arias, ha animado a todos los santanderinos y visitantes a escuchar y aprenderse la canción -que ya puede escucharse en plataformas como Spotify- durante estos días previos.

El objetivo del Consistorio es fomentar la participación ciudadana para que el público asistente pueda cantar el villancico al unísono junto a Marina Orta en el momento en que se ilumine la ciudad, convirtiendo la Plaza del Ayuntamiento en un gran coro navideño.

El estreno de este tema busca reforzar la identidad local de la programación navideña y sumar un nuevo elemento emotivo a uno de los eventos más esperados y multitudinarios del calendario festivo de Santander, ha señalado el Consistorio.