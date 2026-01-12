Santander y las federaciones española y cántabra de golf buscarán financiación para el pitch & putt de Mataleñas

Archivo - Campo De Golf De Mataleñas - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y las federaciones española y cántabra de golf buscarán financiación para construir el pitch & putt de Mataleñas, un proyecto "muy demandado" por los santanderinos que practican este deporte al tratarse de una especialidad que crece en seguidores y es especialmente propicia para principiantes y jugadores de edad avanzada, lo que permite alargar la práctica de este deporte.

Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa, Gema Igual, tras reunirse con el presidente de la Federación Cántabra de Golf, Juan Carlos Alba; el director del campo, Miguel Ángel Raba; y el redactor del proyecto y director de obra, Carlos de Diego.

Aprovechando su presencia en la feria del turismo Fitur la próxima semana en Madrid, la alcaldesa y Juan Carlos Alba acudirán a la sede de la Federación Española de Golf con el fin de unir fuerzas y encontrar agentes privados que financien parte del mismo.

En un comunicado, la regidora ha explicado que el proyecto se ha convertido en "fundamental" en el campo santanderino, ya que esta modalidad de golf más corta y accesible "crece impulsada por la Federación Cántabra, tiene cada vez más adeptos y un aumento sostenido de jugadores y torneos".

Igual ha señalado que esta actuación amplía el abanico de deportistas y usuarios, fomenta la escuela de golf y ofrece a todos aquellos ciudadanos que quieran hacer deporte al aire libre una opción saludable con el campo de golf de Santander como referencia.

Como ha detallado, el Ayuntamiento se ha comprometido a reforzar la escuela municipal de golf y a dotar de nuevas infraestructuras y servicios al campo de Mataleñas con proyectos como este circuito y la renovación del campo de prácticas.

Además, Igual se ha referido a la reciente renovación del campo, con una inversión municipal de 941.834 euros, que ha permitido mejorar todos los greens, ante-greens y bunkers; y ha hecho alusión también a la renovación de la cubierta del edificio de prácticas y la mejora de la iluminación con la instalación de 6 proyectores led en las columnas del campo, todo ello con el fin último de dar un mejor servicio a los usuarios y mejorar el funcionamiento de la escuela.

EL PROYECTO

El proyecto que se llevará a cabo en el campo de Mataleñas cuenta con un presupuesto de casi 1,2 millones de euros y se realizará en la parte sur de la parcela, donde se encuentra la zona de prácticas utilizada en la actualidad por las escuelas municipales.

Cuenta con un putting green, 2 bunkers y dos tee lines con césped artificial para el que se propone un recorrido de 6 hoyos, todos ellos pares 3, con longitudes comprendidas entre los 45 y 65 metros, así como un green de prácticas con un bunker y dos tee lines.

Además de las actuaciones en el campo de Pitch & Putt, incluye diversas mejoras en el de prácticas, con greens de práctica de tiro, un camino de acceso a maquinaria, redes de protección, cerramiento de planta superior del edificio de prácticas y dotación de un centro de filmación para juego largo, corto y putt, dotación de materiales y accesorios específicos para este centro, todo ello como complemento especial a la Escuela de Golf.

El pitch & putt, que tiene su origen en los años 40 en Irlanda, se desarrolla en campos de hoyos par 3, es decir, diseñados para jugarlos en 3 golpes, si el jugador tiene buen nivel. Los hoyos han de tener una distancia mínima de 40 metros y máxima de 90 metros, medidos hasta el centro del green. La distancia máxima de todo el recorrido es de 1.200 metros.

El green (la zona más segada donde está situado el hoyo y la bandera) es más pequeño, aproximadamente la mitad de lo que puede medir un green en un campo de golf tradicional.