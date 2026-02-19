Santander honra a las víctimas en el 34º aniversario del atentado de ETA en La Albericia - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha celebrado un acto conmemorativo de recuerdo a las víctimas del atentado de ETA en el barrio de La Albericia, que costó la vida a tres personas y causó una veintena de heridos, con motivo del 34º aniversario.

El ataque terrorista del 19 de febrero de 1992 se cobró la vida del matrimonio formado por Julia Ríos y Eutimio Gómez, así como la de Antonio Ricondo.

La alcaldesa, Gema Igual, ha presidido el evento en compañía de la presidenta de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE), Silvia Gómez Ríos, hija del matrimonio asesinado.

Ambas han colocado una corona de flores a los pies del monumento a las víctimas ubicado en la propia rotonda de La Albericia.

A este gesto le ha seguido la interpretación del 'Toque de oración' por parte del trompetista de la Banda Municipal de Santander Basilio Gomarín.

El acto ha finalizado con un minuto de silencio en el que los asistentes han mostrado su respeto y solidaridad con todas las víctimas del terrorismo.

En su discurso, Igual ha dedicado unas palabras de recuerdo a las víctimas y de apoyo a sus familiares, y se ha referido al atentado como "un tremendo drama para toda la ciudad de Santander". "Treinta y cuatro años han pasado ya y no olvidamos ni queremos olvidar", ha señalado. También ha incidido "en la devastación personal que arrastra el terrorismo y en las cicatrices imposibles de olvidar por mucho tiempo que pase".

Por otro lado, ha reafirmado la posición "inequívoca" del Ayuntamiento, que está "del lado de las víctimas, de sus familias y de su dignidad". Por eso, ha reiterado que actos como el de hoy "siguen siendo necesarios" como recordatorio de que "Santander no olvida y no va a olvidar; de que esta ciudad honra a sus víctimas y no acepta ningún relato que minimice lo ocurrido".

En el acto también han estado presentes la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, el exalcalde de Santander, Gonzalo Piñeiro, así como diputados regionales y concejales de distintos grupos, miembros de ASCANVITE, autoridades civiles y militares, representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y vecinos.