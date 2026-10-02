Santander inicia el lunes los trabajos para avanzar en la recuperación del aparcamiento y la plaza Pombo

Comisión de Desarrollo Sostenible de Santander - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander iniciará el próximo lunes, 5 de octubre, los primeros trabajos para avanzar en la recuperación del aparcamiento y la plaza de Pombo, una vez definido el diagnóstico técnico de los daños y la secuencia de actuaciones necesaria para abordar la rehabilitación de la infraestructura "con garantías de seguridad".

Así se ha dado a conocer este viernes durante la Comisión de Desarrollo Sostenible, presidida por la alcaldesa Gema Igual, en la que se ha entregado y explicado a los grupos municipales el informe técnico preliminar que recoge las conclusiones de los últimos estudios realizados y establece la hoja de ruta para acometer las siguientes fases.

El informe concluye que los daños responden a la combinación de tres factores: la falta de armadura de cortante en los nervios afectados, el exceso de cargas en la cubierta y los asentamientos de la cimentación. Los estudios realizados han descartado la hipótesis inicial de que la presión del agua hubiera provocado un levantamiento de la losa de cimentación.

Según ha informado en un comunicado el concejal de Fomento, Agustín Navarro, este documento permite pasar a una nueva etapa y comenzar ya las actuaciones previas necesarias para la rehabilitación. La primera fase comenzará con los trabajos necesarios para preparar la descarga de la plaza. Inicialmente se procederá a retirar farolas, mobiliario urbano y otros elementos, para acometer después el apuntalamiento del interior del aparcamiento y dejar la superficie preparada para la entrada de la maquinaria pesada que permitirá retirar de forma controlada las cargas existentes sobre la cubierta.

Durante este proceso se analizará también la situación del arbolado para determinar qué ejemplares interfieren necesariamente en la ejecución de los trabajos y cuáles pueden mantenerse. Respecto al templete, la voluntad del Ayuntamiento es conservarlo siempre que técnicamente resulte posible. Por ello, se mantendrá inicialmente y se comprobará si está apoyado sobre el relleno o directamente sobre la estructura antes de adoptar cualquier decisión.

"Vamos a actuar con criterios estrictamente técnicos, retirando únicamente aquellos elementos que sea imprescindible eliminar para poder ejecutar los trabajos con seguridad. Nuestra voluntad es preservar todo aquello que sea compatible con la intervención", ha precisado el edil.

Tras la descarga de la plaza se desarrollarán las actuaciones estructurales previstas en el informe. La propuesta contempla asegurar la estructura, reforzar los apoyos en los que resulte necesario, reparar los forjados y ejecutar una nueva losa superior.

FILTRACIONES.

En el interior también se prevé actuar sobre las filtraciones, reparar e impermeabilizar juntas y conducir adecuadamente el agua hacia los pozos. Paralelamente a estos primeros trabajos, se está avanzando en la elaboración del proyecto de obra del interior del aparcamiento.

El Ayuntamiento y Empark mantienen ya mesas de trabajo para que la intervención, además de solucionar los daños estructurales, permita aprovechar una actuación de esta envergadura para modernizar y mejorar las instalaciones.

Entre las cuestiones que se están analizando figuran diferentes alternativas para mejorar los accesos y salidas del aparcamiento, así como el incremento de los puntos de recarga para vehículos eléctricos y otras modificaciones que permitan adaptar la instalación a las actuales necesidades de movilidad, con el propósito de incorporar al futuro proyecto todas aquellas mejoras que resulten técnica y económicamente viables.

RECUPERACIÓN DE LA PLAZA DE POMBO.

Una vez ejecutada la nueva losa superior, el Ayuntamiento abordará de manera independiente la recuperación de la plaza de Pombo, para lo que se contratará un proyecto específico de urbanización. Este proyecto permitirá definir la futura configuración de la plaza y valorar las distintas alternativas para recuperar y mejorar este espacio, teniendo en cuenta también las propuestas que puedan plantear vecinos y usuarios.

La actuación se organizará, por tanto, en fases para poder avanzar de manera simultánea en diferentes frentes y agilizar los plazos: primero, el apuntalamiento y la descarga de la plaza; posteriormente, la rehabilitación y mejora del aparcamiento; y, finalmente, la urbanización de la superficie.

Las actuaciones correspondientes al aparcamiento serán desarrolladas por la empresa concesionaria, mientras que el Ayuntamiento asumirá las relativas a la urbanización de la plaza.