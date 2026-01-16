Santander inicia este sábado la actividad 'Mi barrio late sano y feliz' con una sesión sobre hábitos alimentarios

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander iniciará este sábado la actividad 'Mi barrio late sano y feliz' con una sesión teórico-práctica relacionada con hábitos alimentarios y nutricionales.

La alcaldesa, Gema Igual, asistirá a esta sesión, que se celebrará en la cocina del Mercado de la Esperanza, de 10.00 a 12.00 horas, y será impartida por el doctor Luis Vázquez, especialista en endocrinología y nutrición, y el presidente de la Asociación de Cocineros de Cantabria, Floren Bueyes.

Se trata del primer encuentro de un ciclo que se desarrollará hasta el 13 de febrero en los centros cívicos de Cazoña, Tabacalera y Cueto y en el Mercado de la Esperanza, y en el que un grupo de cerca de 20 profesionales del ámbito sanitario participarán en charlas y actividades para acercar a los vecinos propuestas y prácticas que les ayuden en su bienestar físico y emocional.

La concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, ha animado a los ciudadanos a participar en esta iniciativa, y ha expresado su agradecimiento al elenco de profesionales que se han involucrado en este programa coordinado por Javier Ceballos, médico especialista en Medicina del Deporte.

"Estamos hablando de un conjunto de profesionales de reconocido prestigio que, de forma altruista, van a ofrecer a los vecinos lo mejor de su sabiduría y experiencia para ayudarles a mejorar su bienestar y su día a día", ha recalcado Gutiérrez.

Todas las charlas y actividades se han adecuado a las inquietudes trasladadas desde las asociaciones de vecinos, y se celebrarán cada viernes de 18.00 a 21.00 horas y los sábados de 10.00 a 12.00 horas hasta el 13 de febrero.

Para la organización de la actividad, se ha realizado un reparto en grupos de trabajo, que se han distribuido por temas afines a cada especialidad, alrededor de un tema base- común de cada sesión, seleccionados en función de las inquietudes y sugerencias aportadas por las asociaciones de vecinos en el transcurso de diferentes reuniones que se han mantenido de forma previa.

TEMÁTICA Y GRUPOS

En cuanto a la temática, se han configurado cuatro grupos en torno a temas básicos en promoción de la salud. Cada sesión, la organiza y diseña cada grupo de trabajo, dirigidos por un coordinador, de manera que, mediante una parte teórica-docente y una práctica, denominada taller, se pueda visualizar y proporcionar herramientas para mejorar la salud, en familia y en el barrio, en diferentes ámbitos.

El Grupo 1 estará dedicado a la alimentación y nutrición y su coordinador es Luis Vázquez y también intervendrán Carlos Fernández Viadero, José Ramón Fernández Fonfría y Floren Bueyes.

El Grupo 2 se denomina 'Aprender, compartir y vivir mejor' y está coordinado por Javier Crespo, con la participación de Francisco González Vílchez, Gonzalo Pérez Rojí y José Alberto Alonso Boán: mientras que el Grupo 3 estará dedicado al 'Bienestar corporal' y su coordinadora es María González, que contará con la participación de Javier Ceballos Fontán, Juan José García Corona, Fernando López Baños, y José Luis Sainz López.

Finalmente, el Grupo 4 estará dedicado al ejercicio físico en diferentes estados de salud. Su coordinador es Gonzalo Gómez del Álamo, y como participantes estarán José Luis Orizaola Paz, José Luis Peña y María José Sánchez Pérez.

La concejala ha explicado que la actividad está abierta a todos los públicos y edades, es de carácter gratuito, y ha recomendado la inscripción previa en los propios centros cívicos con el fin de optimizar la organización de las sesiones.