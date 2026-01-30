Santander instala una placa en el Parque La Paz con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha descubierto este vierners en el Parque La Paz una placa con el nombre de este espacio público, coincidiendo con la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, una iniciativa no gubernamental instaurada en España en 1964 inspirada en la figura y el legado de Gandhi.

En este espacio ubicado junto al colegio de La Anunciación, Igual ha destacado la importancia de visualizar y promover entre la comunidad educativa iniciativas que contribuyan a fomentar la convivencia sana y pacífica.

Igual ha agradecido a los alumnos del colegio, presentes en el acto, su colaboración para elegir el nuevo nombre del parque y les ha recordado que se trata de un espacio para fomentar la convivencia, el juego y el respeto.

En el evento, un grupo de escolares del citado centro educativo ha interpretado una canción alusiva al espíritu de esta jornada reconocida por la Unesco en 1993, cuyo mensaje clave es 'Amor universal, No-violencia y Paz'.

La alcaldesa también ha puesto de manifiesto que la colocación de la placa simboliza el cierre de una reciente intervención municipal para la mejora de este espacio público y, al mismo tiempo, la voluntad del Ayuntamiento de seguir cuidando los lugares que forman parte de la vida cotidiana de los vecinos.

A este respecto, ha señalado que este parque "es un punto de encuentro para familias, personas mayores, para quienes practican deporte al aire libre y para la comunidad educativa del entorno, y por ese motivo las actuaciones que se han desarrollado responden a una idea muy clara de servicio público, de atención a las necesidades reales del barrio y de mantenimiento responsable de las infraestructuras municipales".

Según ha explicado, el Ayuntamiento ha completado recientemente una serie de actuaciones de mejora y mantenimiento en el Parque La Paz, con el objetivo de renovar este espacio público, mejorar su funcionalidad y optimizar un entorno adecuado para el ocio y la actividad física.

Acompañada por la concejala de Educación, Noemí Méndez, y la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, Igual ha visitado este espacio y ha comprobado el resultado de este plan integral de intervención que ha permitido actuar en distintos elementos del parque, tanto estéticos como funcionales, dando como resultado una mejora significativa del conjunto.

MEJORAS ESTÉTICAS Y FUNCIONALES

Entre las actuaciones realizadas, se ha llevado a cabo una limpieza general de muros, bordillos, pavimentos y mobiliario urbano, utilizando maquinaria de hidrolimpieza para eliminar suciedad acumulada y devolver el aspecto original de los elementos del parque.

Los muros perimetrales y elementos verticales han sido reparados y repintados en tonos blanco y gris, unificando la imagen del espacio y mejorando la percepción visual del conjunto.

En cuanto al mobiliario del parque ha sido objeto de una intervención completa, con trabajos que han permitido la sustitución de listones deteriorados en los bancos, lijado y repintado de bancos y papeleras, y rehabilitación integral de la fuente, que ha recuperado así su estética y funcionalidad.

Además, se han lijado y pintado los elementos infantiles y se ha lavado con una máquina a presión el suelo continuo de seguridad.

Como parte del ordenamiento del espacio, se ha procedido a la retirada de la canasta existente, que ha sido entregada al colegio para su aprovechamiento. Asimismo, se ha pintado el tablero, eliminando grafitis y permitiendo su reutilización para otros usos.

Por otro lado, para mejorar la imagen del entorno, se ha realizado la eliminación de la cartelería antigua o en mal estado. Además, una vez completadas las actuaciones, se ha colocado un nuevo cartel en la zona de la hornacina, reforzando la identidad visual del parque.

Entre las mejoras más destacadas se encuentra la instalación de un elemento de calistenia, ampliando así la oferta de equipamientos para la práctica de ejercicio al aire libre y fomentando hábitos de vida saludables entre los usuarios.