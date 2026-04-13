Santander invertirá 1,4 millones para la construcción de una nueva cubierta en el depósito de agua de Avellano

Archivo - Un depósito de agua en Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes el proyecto técnico para la construcción de una nueva cubierta en el depósito de distribución de agua de Avellano, en Santander, con un presupuesto de 1,47 millones de euros.

Del mismo modo, ha autorizado a la concesionaria del servicio de agua, Aqualia, a llevar a cabo las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha explicado que la planificación de las obras pasa por la demolición de la actual cubierta del depósito y la posterior construcción de una nueva, así como la impermeabilización de los cuencos interiores mediante lámina de PVC.

Ubicado en el Paseo de Altamira, el depósito de Avellano, construido en hormigón armado, está constituido por dos cuencos de sección rectangular con capacidad total de 16.000 m3. La infraestructura data de 1969 y la cubierta presenta signos de deterioro derivados del paso del tiempo y la consecuente carbonatación del hormigón del forjado.

Por ello, se ha proyectado la demolición total del forjado de la cubierta y la construcción de uno nuevo. Para garantizar que el suministro de agua permanezca en servicio, se procederá a la demolición y reconstrucción en uno de los vasos, manteniendo en funcionamiento el otro.

Cuando finalicen estas tareas y el primer vaso entre en servicio, se comenzarán las labores de reconstrucción del segundo.

Una vez demolida la cubierta existente, se procederá a reparar las zonas de vigas y pilares y se construirá el nuevo forjado con la instalación de placas alveolares, sobre las que se colocará una capa compresora de hormigón armado. Sobre el forjado se formarán unas pendientes para facilitar la salida de las aguas pluviales.

El siguiente paso del proceso estará enfocado a la impermeabilización de los cuencos mediante la colocación de una geomembrana y la instalación de perfiles PVC.

Por último, se realizarán actuaciones para optimizar la seguridad, con medidas como la instalación de accesos más seguros a los cuencos desde la plataforma central divisoria, así como la colocación de nuevas barandillas en la cámara de llaves.