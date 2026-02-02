Santander invirtió más de 3,7 millones en instalaciones deportivas los últimos 18 meses - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), invirtió más de 3,7 millones de euros en la construcción, mejora y renovación de instalaciones deportivas desde junio de 2023.

Así lo ha comunicado el Consistorio en un comunicado, en el marco de la celebración del Consejo Rector, en el que la alcaldesa, Gema Igual, ha hecho balance de las actuaciones realizadas durante los últimos 18 meses.

Durante este periodo, la mayor partida ha sido la destinada a la remodelación del campo de golf de Mataleñas, por un importe de más de un millón de euros.

Por un lado, el Ayuntamiento ha dedicado más de un millón de euros a cuatro obras de rehabilitación de cubiertas. En concreto, ya se han finalizado tres de ellas: el pabellón del Colegio de Educación Infantil y Primaria Marqués de Estella; el CEIP Manuel Cacicedo; y el Palacio de los Deportes. Y "próximamente" comenzará la cuarta, que mejorará el revestimiento del Pabellón Exterior de La Albericia.

Asimismo, se ha remodelado el interior del Pabellón Exterior de La Albericia, con la rehabilitación de vestuarios, la creación de una sala de reuniones y la sustitución de las puertas de acceso.

En cuanto a campos de fútbol, el IMD ha invertido cerca de 800.000 euros en Monte, San Román, el campo A del Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia, el Regimiento y la construcción del muro de contención de las instalaciones Nando Yosu, utilizadas por el Real Racing Club.

En este ámbito, la construcción del campo de fútbol 8 en San Román de la Llanilla ha contado con una inversión de 459.958 euros.

Por otro lado, a través de fondos europeos se han acometido dos actuaciones para incluir fibra en el Complejo y para cargadores para vehículos eléctricos.

Con respecto a servicios y suministros, se han cerrado los contratos de Escuelas Deportivas, Socorristas, Conserjes o de mantenimiento de ascensores.

Finalmente, durante la reunión se ha tratado la implantación y desarrollo de la Ley POPIVI (Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia).