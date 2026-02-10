Santander lanza el II concurso de interculturalidad 'A través de los ojos de un niño, todos somos iguales'

Archivo - El concejal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo de Santander, Mateo Echevarría - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Inmigración y Cooperación al Desarrollo de Santander ha organizado por segundo año consecutivo el concurso de interculturalidad 'A través de los ojos de un niño, todos somos iguales'.

Así lo ha anunciado el concejal del área, Mateo Echevarría, quien ha detallado la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana la convocatoria de este certamen cuyo objetivo es facilitar la participación socio-cultural de los escolares a través de diferentes técnicas artísticas, además de sensibilizar a todos los ciudadanos, mostrando cómo todas las culturas que conviven en Santander aportan riqueza a la ciudad.

El concurso se dirige a los alumnos Primaria y Secundaria de todos los centros docentes del municipio y comprende dos modalidades de participación: creación literaria y dibujo.

El certamen de creación literaria está dirigido a alumnos de sexto de Primaria a cuarto de la ESO. Existirá libertad de géneros, por lo que se admitirán tanto poesías (bien sueltas o poemarios) en cualquiera de sus formas, así como cuentos, relatos de ficción, reportajes literarios, piezas dialogadas, ensayos o artículos.

La extensión no podrá ser superior a 6 páginas, en fuente Arial, tamaño 12, e interlineado 1,5 y los textos podrán ser combinados, intercalados o apoyados por cualquier tipo de manualidad, cartulina, cartón o cualquier otra construcción similar y se presentarán siempre en castellano.

Con respecto al certamen de dibujo, está dirigido a alumnos de primero a quinto de Primaria. Será de técnica libre, así como los soportes y los materiales empleados.

Los trabajos serán inéditos y originales y no podrán haber sido premiados. Los concursantes podrán presentarse a título particular, representando a su colegio o instituto, incluso siendo alumnos de la misma clase y cada concursante podrá participar como máximo con una obra.

Los colegios e institutos deberán enviar al correo electrónico inmigracion@santander.es la hoja inscripción para centros de enseñanza que se podrá descargar en la web www.oicos.santander.es, en la que indicarán una relación de alumnos participantes, así como la modalidad en la que participan cada uno de ellos.

El extracto de las bases de esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y el plazo para la presentación de las obras se abrirá al día siguiente.

Entre los criterios de valoración figuran la calidad literaria, técnica y artística de las obras presentadas; la creatividad u originalidad de la obra, y su relación con el objeto del premio.

El fallo se notificará personalmente a los premiados, además de difundirse en la página web www.oicos.santander.es, redes sociales y medios de comunicación.

Por cada una de las categorías se entregarán dos premios: una tarjeta regalo de 200 euros al alumno autor de la obra, y otra de 300 euros para su colegio.