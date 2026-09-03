Santander licita por casi 4 millones la gestión de las actividades de los centros cívicos y huertos urbanos

Centro cívico Eulalio Ferrer - ASOCIACIÓN DE MAYORES EULALIO FERRER

Incorpora como novedad la gestión y ampliación de las Oficinas del Vecino SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado la licitación del servicio de gestión integral de las actividades de los centros cívicos y de la red municipal de huertos urbanos, con un presupuesto de 3,9 millones de euros para un periodo inicial de tres años, prorrogable anualmente durante otros dos, hasta alcanzar una duración máxima de cinco años.

Además, incorporará también, y como novedad, la gestión de las Oficinas del Vecino, que se amplían a seis centros cívicos.

El contrato establece un mínimo de 20.904 horas anuales de actividades generales en centros cívicos y huertos urbanos, además de 27.872 horas anuales de servicios de conserjería, destinadas a garantizar, entre otras funciones, la apertura y cierre de las instalaciones, la atención al público y su correcto funcionamiento diario.

La programación de los centros cívicos incluirá propuestas dirigidas a mejorar las relaciones personales, prevenir el aislamiento social, favorecer la convivencia y contribuir al bienestar físico y emocional de los participantes.

Entre las actividades previstas figuran baile, sport dance, pintura, creatividad, estimulación cognitiva, baile moderno, cocina, manualidades, dibujo, pilates, yoga o taichí, entre otras. Al menos el 95 por ciento de ellas se desarrollará en los propios centros cívicos, mientras que hasta un 5 por ciento podrá organizarse en parques, plazas, calles y otros espacios municipales al aire libre.

Así lo ha anunciado este jueves la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, quien ha explicado que el nuevo contrato permitirá dar continuidad a la amplia programación que se desarrolla en estos equipamientos municipales, garantizar su adecuado funcionamiento y reforzar su papel como espacios de convivencia, participación, formación y dinamización social.

"El éxito de las actividades y el incremento de la demanda demuestran que los centros cívicos se han consolidado como auténticos puntos de encuentro en nuestros barrios, abiertos a personas de todas las edades y con una programación accesible y muy vinculada a las necesidades de los vecinos", ha señalado la edil.

Gutiérrez ha subrayado que el objetivo del Ayuntamiento es "seguir ofreciendo una programación amplia, diversa y de calidad, garantizar el buen funcionamiento de los centros y continuar acercando los servicios municipales a los ciudadanos desde sus propios barrios".

La concejala ha incidido en la vertiente social de esta programación, dirigida al conjunto de los santanderinos y con especial atención a mayores, jóvenes, familias y personas que pueden encontrar mayores dificultades para acceder de otra forma a este tipo de propuestas. "Queremos que cualquier vecino pueda encontrar en su centro cívico oportunidades para aprender, mantenerse activo, relacionarse y participar en la vida de su barrio", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que los centros cívicos cumplen una función que trasciende la propia programación de cursos y talleres, ya que contribuyen a generar comunidad, prevenir situaciones de soledad y aislamiento y ofrecer alternativas de ocio, formación y convivencia para diferentes edades.

GESTIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DEL VECINO

El nuevo contrato incorporará también la gestión de las Oficinas del Vecino y permitirá ampliar este servicio de proximidad a los centros cívicos de Callealtero, San Román, Juan de Santander, Nueva Montaña, Tabacalera y Cazoña, con un horario de atención al público de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas.

Gutiérrez ha explicado que el objetivo es reforzar un recurso que ya viene facilitando la relación directa de los ciudadanos con el Ayuntamiento y extender su presencia a más barrios. "Las Oficinas del Vecino son una herramienta útil para acercar la Administración municipal a los ciudadanos y lo que hacemos ahora es integrar su gestión dentro de este contrato y ampliar su alcance para que más santanderinos puedan acceder a este servicio cerca de sus domicilios", ha señalado.

Estas oficinas ofrecerán información, atención, consulta y orientación sobre cuestiones de ámbito municipal, además de prestar apoyo a los vecinos en determinadas gestiones. Entre sus funciones se contempla también facilitar la migración de las tarjetas del Servicio Municipal de Transportes Urbanos a la Tarjeta Inteligente de Transporte de Cantabria (TITC).

La responsable municipal ha destacado que esta ampliación permitirá aprovechar la implantación territorial de la red de centros cívicos para facilitar la relación de los ciudadanos con el Ayuntamiento. "Queremos que los vecinos tengan cada vez más posibilidades de resolver consultas y recibir orientación sin necesidad de desplazarse al centro de la ciudad, avanzando hacia una atención municipal más próxima, accesible y descentralizada", ha añadido.

ACTIVIDADES Y ASESORAMIENTO EN LOS HUERTOS URBANOS

La gestión integral comprende igualmente la red municipal de huertos urbanos, donde se desarrollarán actividades de asesoramiento sobre siembra, cultivos y cuidado de las parcelas, además de talleres, cursos y charlas. Aproximadamente 5.226 horas de actividad se desarrollarán en el entorno de los diferentes huertos sociales municipales.

Según ha explicado Gutiérrez, "los huertos urbanos comparten con los centros cívicos una clara vocación social y comunitaria, porque favorecen las relaciones entre las personas, promueven hábitos saludables y ofrecen espacios en los que aprender, compartir experiencias y mantenerse activos".

El servicio tendrá además un carácter integral, ya que comprende la planificación y ejecución de las actividades, la gestión de las inscripciones y listas de espera, la atención al público, la coordinación general de los programas, el asesoramiento especializado en los huertos y las labores de conserjería y portería necesarias para el funcionamiento de las instalaciones.

El presupuesto anual del servicio asciende inicialmente a 1.247.073 euros, IVA incluido, y contempla, entre otros conceptos, los recursos humanos necesarios para desarrollar las actividades y atender las instalaciones, materiales, gastos vinculados a exposiciones, sonido e iluminación, difusión y gestión.

Gutiérrez ha puesto en valor, además, que la contratación conjunta permitirá mantener una gestión coordinada y homogénea de las diferentes prestaciones, desde las actividades y la atención a los usuarios hasta la conserjería, las Oficinas del Vecino y los huertos urbanos, favoreciendo una planificación común y un funcionamiento más eficiente.

Finalmente, la concejala ha asegurado que esta licitación "refuerza la apuesta del Ayuntamiento por unos barrios activos y por unos centros cívicos vivos, dinámicos y cada vez más útiles para los ciudadanos".