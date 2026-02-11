Santander licitará una experiencia turística inmersiva y la digitalización del Centro del Litoral

Reunión del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Turismo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Turismo de Santander ha aprobado la licitación de una experiencia turística inmersiva de la ciudad y la digitalización del Centro de Interpretación del Litoral por un importe total superior a los 1,1 millones de euros.

Así lo ha anunciado en nota de prensa el concejal de Turismo, Fran Arias, quien ha presidido el Consejo de Administración de la entidad municipal y ha destacado la aprobación de estos dos proyectos. Con ello, ha señalado que se sigue avanzando en la contratación de los programas financiados con fondos europeos.

En cuanto al primero, ha detallado que se licitará por 452.892 euros más IVA los servicios necesarios para el diseño, desarrollo, implantación, puesta en marcha y mantenimiento de un proyecto integral de experiencia turística digital en la ciudad, que integra distintas soluciones basadas en tecnologías inmersivas, diferenciadas según el ámbito de aplicación.

Los trabajos abarcarán, como mínimo, los siguientes bloques de desarrollo de servicio: una oficina de turismo virtual en gafas de realidad mixta, una ruta histórica por la ciudad con experiencias de realidad aumentada, y la experiencia de realidad mixta en el Palacio de La Magdalena.

Con respecto a la digitalización del Centro de Interpretación del Litoral, se licitará por 716.162 euros más IVA la contratación del suministro e instalación de infraestructuras, soporte, equipamiento tecnológico y generación de los contenidos para la digitalización del centro, situado en el entorno de la playa de La Maruca, dentro del proyecto 'Santander Smart Destination, ecosistema digital al servicio del turismo', en el marco de la iniciativa de la Plataforma Inteligente de Destino SEGITUR.

Además, durante la reunión se ha dado luz verde a la licitación del diseño, suministro e instalación de la señalización turística en el entorno Santander Norte Litoral por 114.328 euros más IVA.

Por último, se ha aprobado la adjudicación de la Digitalización Norte Litoral a la empresa 'Invelon Technologies' por importe de 96.255 euros, y el contrato de Santander Destino Sostenible a la Sociedad 'Bioscore Sostenible' por importe de 123.527 euros, así como los Indicadores de Sostenibilidad.