Santander llama a la responsabilidad con la pirotecnia esta Navidad para no perjudicar a personas sensibles y mascotas

Archivo - Fuegos artificiales en Santander. Imagen de archivo - AYUTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha hecho un llamamiento a la responsabilidad con la pirotecnia durante la Navidad para no perjudicar a las personas con trastorno autista, hipersensibilidad sensorial y los animales de compañía.

Así lo ha solicitado en nota de prensa el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, quien ha explicado que el Consistorio es "consciente" de que el uso de la pirotecnia "es excepcional y sinónimo de alegría y celebración", pero ha pedido la colaboración de todos "para minimizar el sufrimiento" de una parte de los santanderinos.

En este sentido, se ha referido a las personas con trastornos autistas, con hipersensibilidad auditiva, bebés y ancianos, que al poseer un sentido del oído más potenciado padecen especialmente las consecuencias de la pirotecnia.

El edil también ha incidido en que la ordenanza de convivencia ciudadana prohíbe portar mechas encendidas o explosionar petardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios sin autorización previa de la Administración municipal, actos tipificados como graves, con multas de entre 750 y 1.500 euros.

"Disfrutemos de las celebraciones con responsabilidad y civismo. Cuidarnos y respetarnos es la mejor manera de compartir estas fiestas", ha concluido.