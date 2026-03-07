Santander, entre las localidades españolas con más precipitación acumulada este sábado

Archivo - Santander, entre las localidades con más precipitación acumulada este sábado. Archivo - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Santander se coloca como la cuarta localidad española con mayor precipitación acumulada este sábado, con 25,8 litros de agua por metro cuadrado (mm), y otros cuatro lugares de la región superan los 10 mm, en una jornada marcada por la alerta amarilla (peligro bajo) por lluvias, en el litoral, el centro y el valle de Villaverde, ya que se esperan acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado hasta las 12.00 horas.

Es el caso de Camargo, donde el Aeropuerto Seve Ballesteros ha registrado 15,5 mm, Castro Urdiales, con 13,8 mm, Villacarriedo, con 13,8 mm, y Treto, en Bárcena de Cicero, con 10 mm, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) actualizados a primera hora de la mañana y consultados por Europa Press.

En el ámbito nacional, a las 8.30 horas, la capital cántabra solo es superada por Jalance en Valencia (29,6 mm), Sant Pau de Segúries, en Girona (29,4 mm) y Bicorp, en Valencia (25,8 mm).

Además, Cantabria destaca esta jornada por las temperaturas mínimas, ya que el segundo valor más bajo del conjunto nacional se ha registrado en Cabaña Verónica, en el Parque Nacional de Picos de Europa, con -5,2 grados a las 1.20 horas.