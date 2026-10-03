Santander mantiene en preaviso a los servicios municipales ante las fuertes lluvias previstas

Archivo - Llegada del temporal lluvia a Cantabria. - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha informado de que mantiene en preaviso a los servicios municipales ante las previsiones meteorológicas adversas y la activación por parte del Gobierno de Cantabria del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocant) en fase de preemergencia.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que la activación se produce ante los avisos naranja y amarillo por lluvias y amarillo por tormentas, vigentes desde las 15.00 horas de hoy hasta las 8.00 horas de mañana.

La previsión contempla la posibilidad de chubascos muy fuertes, que podrían superar los 30 litros por metro cuadrado.

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha señalado que los servicios municipales están en preaviso y preparados para actuar en función de las necesidades que puedan surgir.

"Estamos pendientes de la evolución de la situación y pedimos a los vecinos que extremen la precaución y sigan las recomendaciones de Protección Civil", ha señalado.

Ante esta situación, la Dirección general de Protección Civil de Cantabria recomienda evitar las actividades al aire libre y, en la medida de lo posible, los desplazamientos por carretera, así como extremar la precaución en las proximidades de cauces.

En previsión de episodios de lluvias fuertes, se aconseja además revisar bajadas de agua y retirar hojas, tierra o cualquier elemento que pueda obstaculizar la evacuación del agua, así como alejarse de orillas y cauces de ríos y barrancos, torrentes y puentes; no estacionar vehículos junto a ríos, barrancos o torrentes y no cruzar con el vehículo vados o cursos de agua; mantener a los animales de compañía y los objetos sensibles del exterior en lugares seguros; y consultar periódicamente las previsiones meteorológicas y atender las indicaciones de las autoridades.