Santander mejorará y ampliará la red de huertos urbanos con la creación de 49 nuevos en Río Cubas y El Alisal

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander está ejecutando la mejora y ampliación de la red de huertos urbanos, en concreto, en la zona de Río Cubas donde se crearán 25 espacios de cultivo, y en El Alisal con 24 nuevos. En este último caso, la previsión es que estén finalizados a principios del año que viene.

Además, en los huertos de la Finca Altamira y en los de El Alisal, se llevarán a cabo trabajos de redistribución, mantenimiento y mejora de las instalaciones actuales.

Así se lo ha dado a conocer la alcaldesa, Gema Igual, a los hortelanos de la Finca Altamira, Duque de Ahumada y El Alisal en una visita que ha realizado a las distintas parcelas donde están ubicados los huertos urbanos municipales, junto a la concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez.

En la actualidad, existen 112 huertos urbanos en Santander, y, una vez concluidas las actuaciones previstas en Río Cubas y El Alisal, se prevé alcanzar un total de entre 160 y 170 huertos, aproximadamente.

En este sentido, la alcaldesa ha confirmado que los hortelanos podrán seguir disponiendo de sus parcelas actuales, mientras el Ayuntamiento trabaja para poder abrir un proceso de selección y sorteo de cara al segundo semestre del próximo año.

También ha trasladado su felicitación a los hortelanos por su implicación en la iniciativa promovida por el Consistorio, que se ha consolidado con una valoración "muy importante" por parte de la ciudadanía, así como su dimensión "social, educativa y comunitaria", ha remarcado.

La regidora ha incidido en que todos los huertos están gestionados por personas mayores de 65 años, que han encontrado en esta actividad no solo una manera de mantenerse activos, sino también una forma de relacionarse con otros vecinos, de compartir experiencias y colaborar en proyectos comunes.