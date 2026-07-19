Santander ofrece 19 espacios para organizar actividades culturales, de ocio o educativas

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SANTANDER 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander pondrá un total de 19 espacios municipales a disposición de asociaciones, entidades y colectivos de la ciudad para que puedan organizar actividades culturales, de ocio o educativas a lo largo del curso 2026-2027.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana las bases para optar a estos espacios y en los próximos días se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) para que las entidades puedan formalizar las solicitudes.

A partir de entonces, los interesados tendrán 15 días hábiles para presentar la documentación en el registro general del Ayuntamiento, ha informado en una nota de prensa.

Esta convocatoria, que se puso en marcha por primera vez en 2013 y registra todos los años una notable acogida, tiene el objetivo de apoyar a las pymes, autónomos y entidades que no cuentan con locales propios para que puedan desarrollar sus actividades.

Se trata de los centros cívicos Callealtero, María Cristina, Cueto, Meteorológico, Nueva Montaña, La Marga, Camarreal, Mercedes Cacicedo (San Román), Río de la Pila, Ramón Rodríguez Bolado (Monte), Numancia, Cazoña, Tabacalera, Juan de Santander y Mercado de Miranda; los centros culturales Doctor Madrazo y Fernando Ateca (Monte), y los centros sociales La Peña (Camarreal) y María Blanchard.

Los locales se cederán para organizar actividades docentes, talleres o cursos, necesariamente de orientación didáctica y deberán promover los valores de la cultura, el ocio y el tiempo libre.

En caso de coincidencia de solicitudes y espacios, se primarán los proyectos de mayor calidad e interés cultural y social, los que estén vinculados con programas culturales o educativos del Ayuntamiento, y los que destaquen por su singularidad o innovación.

Las actividades se deberán desarrollar dentro del periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027, y la duración concreta, periodicidad y horarios las fijarán los organizadores, siempre dentro de los horarios de aperturas de cada espacio.

El curso pasado un total de 76 proyectos resultaron beneficiarios de esta convocatoria, enriqueciendo así la oferta de actividades impulsadas desde el Ayuntamiento en los distintos centros municipales. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento busca respaldar la labor de estos colectivos y enriquecer la programación en los barrios.