Santander ofrece una jornada de apoyo y orientación a los venezolanos en colaboración con el Colegio de Psicólogos

Terremoto de Venezuela - Laura De Chiclana/Jna Press / Zuma Press / Europa

SANTANDER 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico Juan de Santander acogerá el próximo martes 14, a partir de las 18.30 horas, una jornada de apoyo y orientación a los venezolanos que residen en la ciudad en colaboración con el Colegio de Psicólogos.

Así lo ha dado a conocer este jueves el concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, quien ha animado a los venezolanos residentes en la ciudad a asistir a esta actividad "que pretende convertirse en una terapia de grupo entre quienes lo están pasando mal tras los devastadores terremotos, lejos de familiares y amigos", ha indicado.

La semana pasada la alcaldesa, Gema Igual, y el edil mantuvieron una primera reunión en el Palacio de Exposiciones con un grupo de venezolanos para mostrarles su apoyo y solidaridad, así como para conocer de primera mano sus necesidades y trasladarles la colaboración municipal con acciones de captación de fondos dirigidas a paliar los "gravísimos problemas" a los que se enfrenta la población tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Así, otro de los ofrecimientos fue la realización de jornadas o actividades encaminadas a ofrecer la ayuda de la que el Ayuntamiento pueda disponer. Y fruto de ese ofrecimiento surge esta jornada de apoyo y orientación psicológica en colaboración con el Colegio de Psicólogos de Cantabria.

Por este motivo, ha animado a los venezolanos residentes en la ciudad y que estén pasando "por un momento complicado debido a los trágicos sucesos" a asistir a esta actividad que pretende convertirse en una terapia de grupo.

Finalmente, el edil ha reiterado el llamamiento de ayuda a través de ONG como Cáritas o Cruz Roja, que trabajan desde los primeros minutos de la tragedia en el propio lugar.

"Seguimos comprometidos con los problemas y las desgracias del mundo y solidarios con los conflictos", ha subrayado.