Santander participa este domingo en la campaña 'Mójate por la esclerosis múltiple' para apoyar la labor de ACDEM

Presentación en Santander de la campaña 'Mójate por la esclerosis múltiple' para apoyar la labor de ACDEM - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Santander se 'mojará' este domingo 5 de julio por la esclerosis múltiple, sumándose así a la campaña nacional 'Mójate por la Esclerosis Múltiple' que busca visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad, dar a conocer la labor que desarrolla la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple (ACDEM) y recaudar fondos para colaborar con esta entidad y para la investigación.

El concejal Alvaro Lavín, que ha estado acompañado entre otros por la presidenta de la asociación, Lina Fernández, ha dado a conocer los detalles de esta cita en favor de las personas que en España padecen esta enfermedad neurodegenerativa.

El edil ha explicado que 'Mójate por la esclerosis' consistirá en una clase de aquagym, a las 11.30 horas, en la Segunda Playa del Sardinero, y otra de yoga en el Parque de Mesones, a las 12.00 horas.

Lavín ha hecho un llamamiento a los vecinos para que se unan a las reivindicaciones del colectivo "dándose un chapuzón solidario y simbólico para reclamar una mejora de la calidad en la atención a las personas afectadas por esclerosis múltiple y el impulso a la investigación".

El concejal ha destacado el trabajo de ACDEM a través de acciones de sensibilización concretas como esta campaña y a lo largo de todo el año, ofreciendo apoyo a través de distintos servicios a las personas que padecen esclerosis múltiple y a su entorno.

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad desmielinizante, neurodegenerativa y crónica del sistema nerviosos central. El propio sistema inmune destruye la mielina provocando un daño que interfiere en la transmisión del mensaje entre el cerebro y distintas partes del cuerpo.

Actualmente no hay cura, solamente existen tratamientos que modifican el curso de la enfermedad, retrasando la discapacidad en el tiempo. Por ello, el objetivo es reclamar una vez más una mayor implicación de toda la sociedad en el apoyo a la investigación.

En la actualidad se estima que hay una prevalencia de 120 casos por cada 100.000 habitantes, con una proporción de 3 mujeres por cada hombre (75% mujeres, 25% hombres).

La Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple (ACDEM) es una entidad sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública, que tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida desde la promoción de la autonomía personal Esclerosis Múltiple. ACDEM persigue la plena participación de las personas con Esclerosis Múltiple como ciudadanos de pleno derecho, bajo la supremacía del principio de igualdad de oportunidades.