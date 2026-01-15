Santander pone en marcha el ciclo 'Folclore en todas las estaciones' para poner en valor el patrimonio cultural cántabro

Ciclo de folclore. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asistido a la presentación del ciclo 'Folclore en todas las estaciones', que se desarrollará en el centro cívico Juan de Santander a lo largo de todo el año organizado desde la Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios.

Se trata de una propuesta cultural y de ocio que tiene como objetivo poner en valor las tradiciones musicales, dancísticas y populares de Cantabria y acercarlo a la ciudadanía, ha explicado Igual.

A través de diferentes actividades -conciertos, actuaciones de grupos tradicionales y charlas- se desarrollará un amplio programa con la finalidad de mantener vivo el patrimonio cultural de Cantabria, fomentando la participación de todas las generaciones y ofreciendo un espacio de encuentro comunitario en torno a la música y las costumbres autóctonas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca fortalecer la vida cultural del municipio y contribuir a que el folclore cántabro tenga "la visibilidad y reconocimiento que merece", integrándolo en la programación estable de este centro.

El ciclo prevé un total de 13 actuaciones, se abrirá el próximo 23 de enero con 'Viajes por las músicas de Cantabria', y se prolongará hasta el 18 de diciembre, con 'Coros y Danzas'.

Participarán agrupaciones como 'Viajes por las músicas de Cantabria', 'Jueves de Boleros', 'La Runfona', 'Puerto Chico', 'El Cantar de las Comadres', 'Tente Nublo', 'Saltabardales', 'Los Cambaros', 'Una tarde con nuestros Coros', 'Miguel Cadavieco', 'Repande', 'Coros y Danzas' o los músicos Álvaro Fernández y Puri Díaz.