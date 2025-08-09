Santander prestará sillas para fomentar la lectura al aire libre en la Red de Bibliotecas Municipales

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, y la alcaldesa, Gema Igual - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

La iniciativa se pondrá en marcha este lunes en la Biblioteca Municipal, Jado y Ateca

SANTANDER, 9 Ago.

El Ayuntamiento de Santander ha presentado una nueva propuesta cultural con el objetivo de fomentar la lectura al aire libre, con un sistema de préstamo de sillas y enseres de lectura en exterior en centros municipales.

Esta iniciativa, que se pondrá en marcha este lunes 11, consiste en un sistema de préstamo temporal de sillas en las tres bibliotecas que cuentan con mejor acceso a un espacio exterior ajardinado, como son la Biblioteca Municipal y las existentes en Jado y Ateca.

Así, en cada una de estas bibliotecas, se dispondrá de varias sillas-tumbonas, sillas bajas, mantas aislantes del suelo y mantas polares.

Las personas interesadas podrán obtenerlas en préstamo durante un máximo de 5 horas y salir al exterior con ella para leer, siempre que la climatología lo permita.

La alcaldesa, Gema Igual, ha señalado en nota de prensa que esta propuesta se enmarca dentro de las acciones promovidas desde la Concejalía de Cultura para incentivar la actividad cultural y acercar las bibliotecas a los ciudadanos. Ha indicado que, en el futuro, el Ayuntamiento valorará extender este servicio a otros espacios de lectura de la red municipal.

En esta estrategia municipal por dinamizar la actividad de las bibliotecas municipales, Igual ha recordado también los programas específicos que se han diseñado para este verano, entre los que se encuentra el programa 'Más que leer'.

Se trata de una actividad dirigida a niños de entre 4 y 10 años que comenzó el mes de julio y que consiste en la lectura e interpretación de un cuento, que se complementa con una puesta en común entre el grupo de asistentes, un juego cooperativo y un taller.

Durante el mes de agosto, el cuento protagonista es 'Chirimiri', del autor Fernando Pérez Hernando, y su lectura se lleva a cabo, en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Ya se ha realizado en las bibliotecas de Cazoña, Nueva Montaña, Jado, María Luisa y Ateca, mientras que el 12 de agosto llegará al espacio de lectura del centro cultural Doctor Madrazo, y el 13 a la Biblioteca Municipal.

La alcaldesa también se ha referido a otra iniciativa promovida por el Ayuntamiento para reforzar la actividad cultural del verano, como es el programa 'Veranos en Jado', que comenzó el pasado día 1 con el fin de convertir a este parque santanderino en un punto de encuentro con el arte.

La programación de este fin de semana plantea un concierto de cámara a cargo de Enseic -que se celebró este viernes-, mientras que, para este sábado, habrá una interpretación teatral de Baychimo Teatro, que bajo el título 'Versos que anidan', propone una experiencia poética en el espacio urbano con acceso gratuito.

"Son propuestas variadas y atractivas que forman parte de la estrategia del Ayuntamiento para ampliar la oferta cultural en los meses estivales, utilizando espacios públicos como escenarios vivos que favorecen la convivencia y fomentan la participación", ha afirmado Igual.

Por último, ha resaltado que el entorno natural de muchos de los centros culturales "forma parte del encanto de los mismos y del disfrute de los vecinos".