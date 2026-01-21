Santander prevé llegar a 30 escalas de cruceros en 2026, un 50% más

Santander prevé aumentar en más de un 50% las escalas de cruceros en 2026 - APS

SANTANDER 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Santander prevé aumentar en más de un 50% las escalas de cruceros y hasta un 67% el número de pasajeros que recibirá en 2026, ya que, tras haber recibido 20 barcos y 29.862 pasajeros en 2025, espera alcanzar las 30 escalas y los 50.000 viajeros este año.

Así lo ha afirmado el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, este miércoles en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, en la que ha hecho balance de las acciones desarrolladas por el grupo de trabajo Santander Cruise Deluxe --creado por el Gobierno de Cantabria, la APS y el Ayuntamiento de Santander para trabajar conjuntamente en la captación de cruceros-- y sus previsiones para este año.

La marca cuenta con una estrategia basada en un estudio de impacto y una hoja de ruta que trabaja en 19 líneas de actuación, con las que ha marcado el objetivo final de llegar a los 90.000 cruceristas en el año 2030, con un impacto económico directo que podría alcanzar los 24,1 millones de euros.

Además, contempla la captación y el crecimiento del turismo de cruceros, la mejora de la gestión del servicio a buques y pasajeros, el refuerzo del impacto económico local, acciones en el ámbito de la sostenibilidad e innovación en el destino y diversas actividades relacionadas con la coordinación y gobernanza de la marca, entre otras acciones.

En 2026, se incrementarán las actividades ofertadas, como los fam trips de navieras y el contacto permanente con los capitanes de los barcos, la comercialización de nuevas experiencias, la publicación de artículos en medios especializados, la elaboración de folletos para cruceros de lujo, el aumento de la digitalización o la creación de nuevo merchandising.

Díaz ha defendido que esta marca "está demostrando ser un instrumento ágil y eficaz", y que cumple con las expectativas marcadas por las tres administraciones. "Este crecimiento que estamos experimentando es sostenible y sostenido en el tiempo y, gracias a él, lograremos que Santander se convierta en el puerto de referencia en cruceros premium en el norte de España", ha añadido.

Un evento que también ha contado con la intervención de la directora general de Turismo de Cantabria, María Saiz, que ha puesto en valor la "oferta complementaria" que ofrece la comunidad de poder visitar "pueblos históricos, arquitectura autóctona, hitos como la cueva de Altamira y Santillana del Mar u otros atractivos" en una región donde las distancias son "pequeñas", lo que facilita poder mover a los cruceristas a diferentes lugares atraídos por una oferta "de calidad y variada".

Por su parte, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Santander, Fran Arias, ha destacado que la ciudad ha consolidado en los últimos años "una posición reconocida" dentro del mapa de los puertos de cruceros de calidad, "fruto de una estrategia sostenida de colaboración institucional, promoción especializada y mejora continua de la experiencia que se ofrece tanto a las navieras como a los pasajeros".