Santander recibe la Navidad el jueves con el tradicional encendido de luces

Santander celebrará el próximo jueves, 5 de diciembre, el tradicional encendido de luces en la Plaza del Ayuntamiento para dar la bienvenida a la Navidad, tal y como ha confirmado la concejala de Dinamización Social, Lorena Gutiérrez, quien ha señalado que durante el espectáculo habrá diversas actuaciones y momentos mágicos.

La fiesta comenzará a las 18.00 horas con animación a cargo de los personajes infantiles preferidos de los más pequeños y una sesión de baile de Navidad organizada en colaboración con la asociación de vecinos La Encina.

Por su parte, la Banda Municipal de Música de Santander ofrecerá un concierto para público infantil y familiar en el que sonarán piezas de jazz, blues, mambo o swing con las que versionarán algunos de los villancicos más populares. Además, acompañará durante su actuación al coro infantil de más de ochenta niños y niñas del colegio María Reina Inmaculada.

En compañía de las actuaciones de música y baile, cerca de 300 chicos y chicas decorarán el árbol de Navidad del Ayuntamiento de Santander.

Las guirnaldas, bolas y adornos navideños han sido realizadas a mano por ellos mismos en los centros Obra San Martín, Fundación Síndrome de Down, Colegio de Educación Especial Fernando Arce, ACANPADAH, ASPACE, FESCAN, AMPROS, FEAPS, CADAH, ANDARES, AMICA, COCEMFE y ONCE.

Todos estos niños participarán junto a la alcaldesa, Gema Igual, en el encendido oficial del alumbrado navideño, que tendrá lugar a las 19.30 horas.

Juntos, pulsarán el botón que encenderá las bombillas, -todas ellas con tecnología LED-, que están repartidas por toda la ciudad, así como la iluminación de la fachada del Ayuntamiento, en la que de nuevo este año se proyectarán imágenes y motivos navideños combinados con sonido envolvente en toda la plaza.

Minutos antes del espectáculo de luz y color, en el que nuevamente colaborarán de forma desinteresada un grupo de voluntarios del Colegio La Enseñanza, Cruz Roja y Protección Civil, una voz infantil sorprenderá a todos los asistentes.

LUCES

La iluminación navideña decorará las calles de la ciudad hasta el próximo 6 de enero, desde las seis de la tarde a las once de la noche, ampliando una hora más, hasta las doce, los viernes, sábados y vísperas de fiesta, y que todos los días habrá proyecciones en la fachada del Ayuntamiento donde sonarán los villancicos 'Cascabel, cascabel', 'Ay del Chiquirritin' y 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey, como en años anteriores, y se suma por primera vez 'El tamborilero'.

De lunes a jueves, el show tendrá lugar a las 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas, mientras que los viernes, sábados, domingos, festivo y vísperas de festivo habrá una sesión más a las 22.00 horas.

Alrededor de 1.300.000 puntos de luz darán color a las navidades santanderinas en distintos adornos repartidos por toda la ciudad.

En total, habrá 310 arcos de entre 8 y 12 metros; 175 motivos en farolas y bolas decorando árboles; 8.100 metros de guirnalda de bombilla pebetero y 16.000 metros de guirnalda de micro-bombillas así como 2 columnas de alumbrado decoradas con guirnalda.

La iluminación navideña incluirá además tres ángeles músicos iluminados que se ubicarán en la rotonda del Paseo Pereda; dos ciervos y un muñeco de nieve en la entrada de Marqués de la Hermida; dos paquetes de regalos luminosos de 4 y 6 metros en la plaza Porticada, tres pórticos de 8 metros, un abeto de 12 metros, un nogal de 6 metros, dos pinos de 14 y otros dos de 20 metros.

También se iluminarán 43 árboles de la ciudad y como novedad este año se instalarán dos ositos de más de cuatro metros de altura, además de un paraguas de 25 metros de diámetro en El Sardinero.

Además se decorará con dos pinos cono de 20 y 14 metros, tres pórticos de 8 metros y dos nacimientos luminosos de 4 y 2 metros de altura.

TOBOGÁN GIGANTE

Este año como novedad en la Plaza Alfonso XIII se ha instalado un tobogán gigante para niños que abrirá ese mismo jueves, al igual que la pista de hielo de la Plaza Porticada y los carruseles y atracciones infantiles de la Plaza del Ayuntamiento, Juan de Herrera y la Plaza Porticada.

El mercado navideño, que también abrirá sus puertas ese día, se instalará en la Plaza Alfonso XIII y la calle Burgos contará con una nueva atracción, un tren para que las familias puedan dar un paseo.

Por su parte, el Belén municipal de la Plaza del Ayuntamiento se podrá visitar a partir del 13 de diciembre.

Y con el objetivo de reforzar la visibilidad del comercio local, el Ayuntamiento colaborará con los comerciantes de las calles Daoiz y Velarde, Floranes, Hernán Cortés, Arrabal, Del Medio, Guevara, Rualasal, San Francisco, San Luis, Lealtad, Cádiz, Río de la Pila, Cervantes, Miguel de Artigas, Peña Herbosa, San José y Bonifaz en el alumbrado navideño.