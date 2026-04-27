Santander reconocerá la trayectoria de María Ealo de Sá con una placa en Pronillo

Archivo - Palacio de la Riva-Enclave Pronillo - ROBERTO RUIZ/FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA

SANTANDER 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha anunciado que el Ayuntamiento reconocerá la trayectoria de María Ealo de Sá con la colocación de una placa conmemorativa en Pronillo, sede de la Fundación Santander Creativa, en homenaje a "su decisiva contribución a la conservación y difusión del patrimonio de Cantabria". Además, el Ayuntamiento programará una serie de actividades divulgativas para poner en valor su figura.

La propuesta ha sido aprobada en la Comisión de Cultura celebrada este lunes por unanimidad de todos los grupos, ha informado el Ayuntamiento.

Igual ha subrayado que María Ealo de Sá es una de las más ilustres investigadoras vinculadas a la comunidad autónoma, cuya labor científica y divulgativa "es referente de compromiso, conocimiento y pasión por nuestra historia y nuestro patrimonio".

En este sentido, la regidora ha destacado que la investigadora fue "una figura clave" en la protección del patrimonio cántabro y ha destacado su intervención en 1978 para evitar el derribo de la casa-torre de los Riva-Herrera, Palacio de Pronillo, donde se colocará la placa. "Su determinación fue decisiva para lograr la declaración como monumento histórico-artístico, garantizando su conservación para las generaciones futuras", ha señalado.

Asimismo, ha puesto en valor su trayectoria académica y profesional, con formación en universidades españolas, brasileñas y portuguesas, así como su labor docente en Santander y Brasil, donde llegó a ser catedrática de Lengua Española en la Universidad Católica de Río de Janeiro. "Fue también Cónsul honoraria de Brasil en Cantabria y puente cultural entre países, siempre desde una vocación de servicio ejemplar", ha añadido la alcaldesa.

Igual ha destacado igualmente su papel como "referente en la divulgación, protección y puesta en valor del patrimonio cántabro", así como su implicación en iniciativas culturales como la asociación Cultura Viva o el Centro de Estudios Montañeses.

APOYO AL NOMBRAMIENTO DE CARLOS OSORO COMO HIJO PREDILECTO DE CANTABRIA

Por otro lado, la Comisión ha dado luz verde también a una declaración institucional de apoyo a la propuesta del Gobierno de Cantabria para nombrar Hijo Predilecto de la comunidad a Carlos Osoro.

La alcaldesa ha explicado que este reconocimiento responde a una trayectoria humana y pastoral profundamente vinculada a Cantabria, así como a su compromiso social y su cercanía con las personas.

"Desde el Ayuntamiento de Santander queremos sumarnos a este reconocimiento a una figura que mantiene un fuerte vínculo con nuestra tierra y cuyos valores representan un ejemplo para toda la sociedad", ha remarcado.

HOJA DE RUTA PARA LA DIRECCIÓN DEL MAS

En la Comisión también se ha informado a los grupos municipales de la hoja de ruta para la provisión de la plaza de dirección artística del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), así como de la creación de una comisión asesora temporal y de los protocolos que estarán en funcionamiento hasta la cobertura definitiva del puesto, con el objetivo de seguir avanzando hacia la excelencia del museo.

La alcaldesa ha explicado que el equipo de Gobierno ha planteado un modelo "basado en la transparencia, el rigor técnico y el consenso político" para garantizar la estabilidad y el mejor funcionamiento del MAS durante este periodo transitorio.

Sin embargo, Igual ha lamentado la postura del PSOE y PRC, que se han abstenido en este proceso. "Resulta difícil de entender que quienes constantemente apelan a la defensa de la cultura y del patrimonio opten por la abstención cuando se les tiende la mano para construir un acuerdo amplio que garantice el mejor futuro para una institución clave como el MAS", ha señalado.

En este sentido, ha afeado que "se desaproveche una oportunidad clara de sumar y de aportar desde la responsabilidad", y ha añadido que "la cultura exige compromiso real, no solo discursos".

"Desde el equipo de Gobierno vamos a seguir trabajando con seriedad y responsabilidad para dotar al museo de las mejores herramientas de gestión, aunque algunos prefieran quedarse al margen cuando se trata de consensuar medidas que benefician a todos", ha afirmado.

Finalmente, la alcaldesa ha querido agradecido el respaldo del grupo mixto y de Vox a esta hoja de ruta, "por su disposición a implicarse y contribuir a un acuerdo que busca lo mejor para el MAS y para la cultura de Santander".