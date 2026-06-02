Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Santander reivindica la cultura en la calle con una nueva edición del ciclo 'Tentemplé' que llenará de música, teatro, danza, narración oral y espectáculos familiares el templete de los Jardines de Pereda y el Auditorium del Sardinero durante los tres primeros domingos de junio.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha presentado la segunda edición de este ciclo en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por Fernando García-Barredo, de Cultropía, empresa adjudicataria de la organización del evento.

Como ha explicado, el principal objetivo es poner en valor espacios que forman parte de la memoria cultural de Santander y que históricamente han servido para acercar la cultura a la ciudadanía en la calle, como el templete de los Jardines de Pereda o el Auditorium del Sardinero.

Además, ha subrayado que el Ayuntamiento quiere seguir fomentando el consumo cultural en espacios abiertos y accesibles para todos los públicos y favorecer el encuentro entre artistas y espectadores en entornos singulares de la ciudad.

Asimismo, ha destacado la variedad de una programación que incluye propuestas familiares y para adultos, con actividades de mañana y tarde y acceso libre. "Hemos diseñado un ciclo plural, con narración oral, música, teatro, danza y espectáculos visuales para que personas de todas las edades encuentren una propuesta atractiva", ha indicado.

La concejala también ha agradecido el trabajo desarrollado por Mónica González Megoya y la compañía Quasar Teatro, cuya implicación el pasado otoño permitió poner en marcha la primera edición de 'Tentemplé'. "Abrieron el camino con una propuesta de altísima calidad, que obtuvo una magnífica acogida por parte del público y demostró el interés que existe por disfrutar de la cultura en estos espacios", ha afirmado.

"Tentemplé está concebido como un espacio abierto a diferentes agentes que favorezca la participación de propuestas diversas, múltiples disciplinas y creadores de distintas trayectorias", ha añadido.

Por último, ha avanzado que el ciclo tendrá continuidad tras el verano y regresará el próximo mes de octubre con nuevas propuestas artísticas.

PROGRAMACIÓN

La programación arrancará este domingo 7 de junio, en el templete de los Jardines de Pereda, con la compañía Borrón y Cuento Nuevo, referente nacional en narración oral, que ofrecerá por la mañana 'Abeceando', una propuesta familiar que convierte las letras y las palabras en juegos e historias participativas, y por la tarde 'Sonidos', una sesión dirigida al público adulto que explora los relatos y emociones escondidos tras los sonidos cotidianos.

Ese mismo día, el Auditorium del Sardinero acogerá el concierto de Borja Feal y Annie Chambers, una propuesta musical que recorre algunas de las bandas sonoras más reconocidas de la historia del cine mediante la combinación de flauta, gaita y arpa.

El domingo 14 de junio, la Banda Municipal de Santander protagonizará la actuación matinal en los Jardines de Pereda. Por la tarde, Rebanal Teatro representará 'Ganas de reñir', una divertida comedia costumbrista de los hermanos Álvarez Quintero basada en los desencuentros y la complicidad de una pareja.

Por su parte, el Auditorium recibirá a Pere Hosta con 'Woof', un espectáculo internacional de clown y humor gestual para todos los públicos que invita a mirar el mundo desde la perspectiva de un perro, combinando improvisación, participación y humor visual.

La programación de junio concluirá el domingo 21 con una nueva actuación de la Banda Municipal en los Jardines de Pereda y, por la tarde, con la participación de Kon-Arte del Norte, una agrupación de jóvenes bailarinas que ofrecerá un recorrido por diferentes estilos de la danza española, poniendo en valor una de las expresiones artísticas más representativas de nuestro patrimonio cultural.

Finalmente, el Auditorium del Sardinero será escenario de la actuación de Arrayán, formación cántabra dedicada al flamenco poético, que fusiona la emoción del cante flamenco con textos de grandes autores de la literatura universal.