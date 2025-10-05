Santander renovará los vestuarios y otras estancias del pabellón exterior del Ruth Beitia por más de 230.000 euros

Santander renovará los vestuarios y otras estancias del pabellón exterior del Ruth Beitia - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

La Junta de Gobierno aprueba el proyecto técnico, que cuenta con cuatro meses de ejecución

SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana el proyecto técnico para la ejecución de la obra de renovación de los vestuarios y otras estancias del Pabellón Exterior del Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia, con un presupuesto de 231.148 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Así lo ha informado en nota de prensa la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, quien ha detallado que la actuación pretende una modernización de las instalaciones, así como de los acabados, dotar de dos vestuarios para los árbitros y garantizar la accesibilidad a personas de movilidad reducida.

Para ello, en esta zona, el espacio que abarcaba el vestuario general se reordenará para generar tres espacios diferenciados: un cuarto de aseo accesible, la zona húmeda (duchas) y la zona de vestuario como tal.

Y en el espacio primitivo que ocupaba la consejería y el único vestuario de árbitros existente, se reordenará para reducir la consejería y poder ordenar dos vestuarios para los colegiados.

Esta actuación es un "compromiso" de la Concejalía de Deportes para este 2025, de forma que la edil ha mostrado su "satisfacción" ante el próximo inicio de los trabajos una vez se licite la obra.